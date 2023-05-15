İSTANBUL- Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Merkez Konseyi Üyesi Hasan Harişe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki seçimleri "gerçek bir demokratik deneyim" şeklinde niteleyerek "Biz Filistinliler de aynı tecrübeyi yaşamak istiyoruz. Bizde uzun zamandan beri seçim yapılmadı." dedi.

Harişe, Türkiye'deki seçimlerin en önemli mesajının, "irade ortaya konulduğunda, seçmenine saygı duyan adaylar ve seçim sürecine katılmak isteyen seçmen olduğunda her yerde istisnasız seçimlerin gerçekleştirileceğini göstermesi olduğunu" aktardı.

FKÖ Üyesi Harişe, "Türkiye'deki seçimler, yoğun katılım, sorunların yaşanmaması ve onu ustaca yöneten bir seçim komitesinin varlığı ile karakterize oldu. Bu nedenle, bu olgunun Arap ve İslam ülkelerimize yayılmasını umuyoruz." diye konuştu.

Harişe, Filistin halkının, seçimleri büyük bir ilgiyle takip ettiğini ve Filistin halkının yanında yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini ve zafer dileklerini gizlemediğini kaydetti.

Seçimlere yoğun katılım

Filistinli politikacı ve düşünür Ahmed Yusuf da Türkiye'de yaşananların ve seçimlere katılımın boyutunun Türkiye'nin demokratik yaklaşımını güçlü bir şekilde yansıttığını söyledi.

Yusuf, "Türkiye dışında dünyanın hiçbir yerinde bazı bölgelerde yüzde 90'a yaklaşan bir katılım görmedik. Bu da halkının farkındalığının ve karar vermeye katılıma ne kadar çok istekli olduğunun bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Seçimlerde yarışan partilerin tepkilerinin her aşamada olumlu olduğunu aktaran Yusuf, Arap dünyasını Türkiye'nin demokratik deneyimini örnek almaya ve uygulamaya, çoğu Arap ülkesinde var olan tek kişi tarafından yönetme durumunu sona erdirmeye çağırdı.

Demokrasinin yansıması

Filistinli yazar Mustafa İbrahim de "Türkiye'nin seçim deneyimi, bu ülkenin sahip olduğu demokrasinin bir yönünü yansıtıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin, seçim aşamasını sorunsuz ve bir ihlal olmaksızın tamamlamayı başardığını belirten İbrahim, Arap ülkelerinin genel olarak demokratik deneyimden faydalanmadığını ve bazı istisnalar dışında bunu uygulamadığını belirtti.

İbrahim, Arap ülkelerine, Türkiye'nin seçimlerdeki deneyiminden yola çıkarak onu rehber edinmesi ve ülkede demokratik atmosferin hakim olması için çalışması çağrısında bulundu.