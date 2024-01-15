İstanbul

Filistin Kızılayından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin, yaklaşık 2 ay önce Gazze Ambulans Merkezi ve Kudüs Hastanesini kuşatmasının ardından zorunlu olarak durdurulan ambulans ve acil servis hizmetlerinin yeniden verilmeye başlandığı belirtildi.

Kızılay ambulanslarının yaklaşık üç hafta önce Cibaliya'daki Ambulans Merkezine düzenlenen İsrail saldırısında kullanılamaz hale geldiği hatırlatılan açıklamada, ambulans ve acil servis hizmetlerinin Kuzey Gazze Valiliğinin ilave ambulans araçlarıyla güçlendirildiği kaydedildi.

Kızılayın verilerine göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Kızılay ekiplerini hedef alan 54 saldırısında, 8 Kızılay çalışanı öldürüldü, 29 çalışan yaralandı.