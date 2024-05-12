Rucub, PFA'nın İsrail'in üyeliğinin sonlandırılması için FIFA'ya yaptığı başvuruyu AA muhabirine anlattı.

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından Rusya'ya karşı atılan adımları örnek göstererek uluslararası platformda Filistin ve Filistinlilere karşı takınılan tavrın açık bir zulüm ve iki yüzlülük olduğunu belirten Rucub, şöyle devam etti:

"Biz Filistin Futbol Federasyonu olarak FIFA'ya bir tasarı sunduk, haftaya cuma tartışılacak. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın tutumunun da bizim adil davamızdan yana olacağına eminim. İsrail'in Filistin futbolu ve Filistinli futbolculara yaptığı tüm ihlalleri sunduk; katliamlar, insan hakları ihlalleri, öldürme, 256'dan fazla sporcunun öldürüldüğü kayıt altına alındı, onlarca sporcu enkaz altında, yüzlercesi gözaltına alındı. Filistin topraklarında, İsrail kulüpleri var ve bunlar İsrail’in resmi liginden. Bu da FIFA'nın kararlarına aykırı."

Rucub, yaptıkları başvurunun siyasetle alakalı değerlendirilmemesi ve kurallar çerçevesinde ele alınması gerektiğine, Avrupa ülkelerinin kongrede net tutum sergileyeceklerine ve İsrail’i soruşturacaklarına inandığını aktardı.

İsrail'in yaptığı ihlallerin hiçbir spor federasyonu tarafından kabul edilemeyeceğini dile getiren Rucub, "Biz İsrail federasyonunun yaptıkları nedeniyle Filistin topraklarında hiçbir spor faaliyeti yürütemiyoruz. İsrail'in uyguladığı terörün sonuncusu; İsrail Dışişleri Bakanı beni açıkça tehdit etti, eğer FIFA'da konuyu sürdürürsem beni hapse atacaklarına dair tehditte bulundu, birçok İsrailli yetkili bana daha büyük tehditlerde de bulundu. Ancak biz devam ediyoruz, tüm dünyanın bize destek vereceğine inanıyoruz, bu noktada Türkiye'nin tutumu da bizim için çok önemli." dedi.

Rucub, İsrail'in saldırılarına karşı mücadele etmek, dik durmak ve Filistin'de kalmaktan başka seçenekleri olmadığını, İsrail'in yaptığı katliamların kendilerini korkutmadığını ve davalarından döndüremeyeceğini vurguladı.

Yaşananların tüm insanlık için utanç verici olduğunu ve bunun özellikle İsrail'i destekleyen ABD ile bazı Avrupa ülkelerine ait olduğunu kaydeden Rucub, Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) üyeliğinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) tekrar görüşülmesi ve Filistin'e bazı ilave haklar tanınmasını talep eden ve yapılan oylama neticesinde kabul edilen karar tasarısı hakkında da şu yorumda bulundu:

"Bu, ABD ve İsrail'e bir mesajdır. Dünya artık bu emperyalizmin, ırkçılığın, faşistliğin hegemonyasına tahammül edemiyor, bu apartheidi ve İsrail'in Filistin halkına terörünü reddediyor."

PFA'nın başvurusu, 17 Mayıs'ta ele alınacak

Nisanın ortalarında PFA, FIFA'ya ilettiği yazılı başvuruda, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in düzenlediği saldırıların yol açtığı insan hakları ihlalleri ile İsrail liginde yaşanan ayrımcılık ve ırkçılığa karşı gerekli adımları atmadığı gerekçesiyle İsrail Futbol Federasyonunun FIFA üyeliğinin sona erdirilmesini talep etmişti.

"İsrail işgal güçleri tarafından toplama kampına dönüştürülen tarihi El-Yermuk Stadyumu da dahil olmak üzere Gazze'deki tüm futbol altyapısı ya tahrip edildi ya da ciddi şekilde hasar gördü." ifadesini kullanan PFA, söz konusu tahribatın birden fazla uluslararası kuruluş tarafından da belgelendiğinin altını çizmişti.

İsrail Futbol Federasyonunun kendi liginde ayrımcılık ve ırkçılığa karşı gerekli adımları atmadığı belirtilen başvuruda, söz konusu durumun "FIFA tüzüğünün 3. maddesinin doğrudan ihlali anlamına geldiği" kaydedilmişti.

PFA, İsrail Futbol Federasyonu yetkililerinin "Gazze'deki soykırıma güçlü destek olduğunu gösteren" sosyal medya paylaşımlarının yanı sıra Maccabi Netanya kulübünün bir Facebook gönderisi dahil, İsrailli bazı futbol yöneticileri ve kulüplerinin sosyal medya paylaşımlarını da örnek olarak göstermişti.

Ayrıca, PFA, İsrail ligindeki Beitar Jerusalem kulübünün taraftarlarının, İsrail'in "en ırkçı takımı" olduklarını "gururla" dile getirdiğini ve ligdeki diğer Arap futbolculara yönelik "terörist" gibi hakaretlerde bulunduklarını ifade etmişti.

PFA'nın başvurusu, 17 Mayıs'ta Tayland'da yapılacak 74. FIFA Kongresi'nde değerlendirilecek.