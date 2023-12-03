Haber: Mert Osman Erman



Sahil güvenliği, teknelerin "dağılmış ve dağınık" olduğunu söyledi ve bu alanın kendi münhasır ekonomik bölgesi içinde olduğunu iddia etti.

Bu askeri teknelerin artan varlığının "endişe verici" olduğunu belirttiler.

Güney Çin Denizi, Çin, Filipinler ve diğer ülkeler arasında bir toprak anlaşmazlığının merkezinde bulunuyor.

Filipin Sahil Güvenliği, bu bölgedeki Çin deniz milis gemilerinin sayısının Kasım ayında kaydettikleri 111'den arttığını söyledi. Çin'den henüz bir yanıt gelmedi.

Ferdinand Marcos Jr.'ın geçen yıl başkan olmasının ardından, iki ülke arasındaki rekabet eden egemenlik iddiaları nedeniyle gerilim arttı.

Geçen hafta Filipinler, ABD ile iki ayrı ortak hava ve deniz devriyesi gerçekleştirdi ve birkaç gün önce de Avustralya ile benzer bir faaliyet gerçekleştirdi.

Uluslararası bir hakem mahkemesi, 2016'da Çin'in Güney Çin Denizi'nin yüzde 90'ına olan iddiasını geçersiz kıldı, ancak Pekin kararı tanımıyor ve son yıllarda tartışmalı sularda adalar inşa ediyor.

Tartışmalı sularda yaşanan iki çatışma sonrasında ABD Başkanı Joe Biden, Ekim ayında Filipinlere herhangi bir saldırı durumunda ABD'nin savunacağını uyardı.

Başkan Biden'ın açıklamaları, günler sonra Filipinli ve Çinli gemiler arasında yaşanan iki çarpışmanın ardından yapıldı.

Tayvan, Malezya, Vietnam ve Brunei de denizin bazı bölgelerini talep ediyor.