Ankara

Bakan Fidan, Tacikistan ziyaretine ilişkin başkent Duşanbe'de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kırgızistan ziyaretinin ardından bugün Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye geldiğini kaydeden Fidan, burada Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ile görüştüğünü ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman tarafından kabul edildiğini, Rahman ile oldukça verimli bir görüşme yaptığını söyledi.

Fidan, Türkiye ve Tacikistan'ın uzun yıllara dayanan güçlü ve sarsılmaz bağlara sahip olduğunu belirterek, iki ülke liderlerinin ortaya koyduğu ortak inisiyatif ve iradeyle ilişkileri her türlü düzeyde ve alanda ilerletme konusunda tam kararlılıklarının bulunduğunu vurguladı.

Başta ekonomi, iş, güvenlik, eğitim ve turizm olmak üzere birçok alanda iki ülke arasındaki ilişkileri ilerletme konusunda çalışmaları yürütmeleri gerektiğini belirten Fidan, bugün Türk iş insanlarının Tacikistan'da daha fazla nasıl faaliyet gösterebileceği konusunda görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Fidan, özellikle finansman ve yatırım konuları ile birtakım projeleri detaylıca ele alma imkanı bulduklarını dile getirdi.

Ticaret ve yatırımın önündeki engellerin kaldırılması yönünde fikir teatisinde de bulunduklarını kaydeden Fidan, "İş adamlarımızın daha fazla yatırım yapması konusunda ne türden tedbirler alınabilir, bununla ilgili görüşmelerimizi yaptık. Yakın zamanda bir Karma Ekonomik Komisyonu toplantısı yapılması da bu çerçevede planlanmakta." bilgisini verdi.

"TİKA faaliyetleri Tacikistan'da çok büyük takdir toplamakta"

Fidan, Türkiye'nin teknik yardım faaliyetlerinin de devam ettiğini belirterek, "Özellikle TİKA faaliyetleri Tacikistan'da çok büyük takdir toplamakta. Sayın Cumhurbaşkanı İmamali Rahman da bunu ifade ettiler. Bu tabii bizim için bir gurur kaynağıdır. TİKA faaliyetlerinin Tacikistan'da bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en iyi şekilde devam etmesi yönünde irademiz de mevcut." diye konuştu.

Görüşmede eğitim işbirliği alanındaki faaliyetleri daha ileriye nasıl taşıyabileceklerini de görüştüklerini kaydeden Fidan, "Özellikle daha fazla Tacik öğrencinin Türkiye'de eğitim alması konusu gündemimizde var. Tacik tarafında bu konuda ciddi talep var." ifadelerini kullandı.

Fidan, özellikle belli konularda öğrencilerin eğitim alması ve kapasite aktarımı konusunda daha planlı çalışmalar yapılması konusunda mutabakatlarının olduğunu anlatarak, Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Tacikistan'da yaygın faaliyet göstermesi yönündeki taleplerini muhataplarına ilettiklerini söyledi.

Tacikistan-Kırgızistan sınır anlaşmazlığı

Fidan, görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuların da ele alındığını belirterek, "İnşallah mart ayında Tacikistan ve Kırgızistan, aralarındaki sınır anlaşmazlığını resmi olarak sona erdirecekler. Bölgeye güvenlik ve istikrar açısından önemli bir adım kazandıracaklar." değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmelerde Tacikistan'ın Afganistan'la ilgili görüşlerinin de değerlendirildiğini söyleyen Fidan, "Buradaki özellikle istikrarın sağlanması konusunda Türkiye olarak bölge ülkeleriyle işbirliğimiz yakından devam etmekte." dedi.

Fidan, Tacikistan'ın da bölgedeki istikrara önem verdiğine işaret ederek, ikili görüşmelerde sınır güvenliği ve terörle mücadele konularının ele alındığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sene Tacikistan'a ziyaret planlıyor

Türk ve Tacik güvenlik birimlerinin, radikal örgütler konusunda işbirliği içinde olacağını ve bu kapsamda bir mekanizmanın bulunduğunu söyleyen Fidan, "Bu mekanizmayı daha da ileri taşıma konusunda bir irademiz oluştu." dedi.

Fidan, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sene içinde Tacikistan'a bir ziyaret planladığını da ilettiğini kaydetti.