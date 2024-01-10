VATAN HABER MERKEZİ/ANKARA

Ankara belediye başkanlığı adaylığı konusunda basında ve sosyal medyada çıkan haberleri de değerlendiren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hafta sonu açıkladığı 26 belediye başkan adayını halk olumlu buldu” dedi.

Başdanışman Topçu, 31 Mart 2024 seçimleri ve açıklanan belediye başkan adaylarıyla ilgili Önce VATAN Gazetesine yaptığı değerlendirmede şöyle dedi:

“2023 deki Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde, ‘Çoklu Partnerli’ muhalefete memleket yönetimini teslim etmeyen ‘Milli İradenin’, şehrinin, ilçesinin ve beldesinin yönetimini de beş yıllık acı tecrübesi gereği, 31 Mart 2024 de yapılacak yerel seçimlerde, Kandilin ışığında ‘Demlenen’ parti ve adaylarına teslim etmeyeceği konusunda kararlı olduğu görülmektedir.

Çünkü, 5 yıl önce ‘çoklu partner’ desteğindeki parti ve adaylarına yerel yönetimlerde vermiş olduğu yetkiyle ‘sükutu hayale’ uğramıştır.

31 Mart 2024 de yapılacak seçimlerde kanaatim odur ki, parti rozetini çekmecesine koyup, insanımızı, şehrimizi, ilçemizi ve beldemizi merkeze koyan belediye hizmetini esas alan tecrübe ile sabit parti ve adayları milletten yetki alacaktır.

Milletimiz; ‘Kandil’in altında Demlenerek her fırsatta kendisinin sinir uçlarını kaşıyanlara genelde olduğu gibi yerel yönetimlerde de kahir ekseriyet ile yetki vermeyecektir.

Başta İstanbul olmak üzere,s şu ana kadar açıklanmış olan Cumhur İttifakı’nın 11'i büyükşehir 26 ilin AK Partili belediye başkanı adaylarının kamuoyu ve milletimiz genelinde çok müspet karşılık bulduğu görülmektedir.

MHP Genel Başkanı Sayın Dr. Devlet Bahçeli’nin, ‘Cumhur İttifakı bizatihi Türk milletinin sönmeyecek umudu, silinmeyecek ufku, sinmeyecek uğur ve huzuru olarak simgeleşmiş, gün geçtikçe sivrilmiş ve kökleşmiştir’ ifadeleriyle vücut bulan ittifakın adayları millet memnuniyeti ve hizmet esaslı bir anlayış ile belirleniyor ve belirlenecek olduğu için millet sinesinde yer bulacaklardır.”

ADAY ADAYI OLMADIM, CUMHUR İTTİFAKI ADAYLARINI DESTEKLEYECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı ile ilgili basında ve sosyal medyada hakkında çıkan haberleri de şöyle değerlendirdi:

“Bizim önceliğimiz vatana, millete ve devlete hizmettir. 2011 seçimleri akşamı partili siyaseti bıraktım ve o gün bu gün hiç bir partinin üyesi veya aday adayı olmadım.

Ülkemize ve medeniyet coğrafyamıza karşı içeriden ve dışarıdan 7 düvelin aleni desteğinde yapılan silahlı, siyasi, sosyal ve ekonomik operasyonları gördüm ve Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında oldum ve olmaktayım.

Milletimizin yüzde 52’sinin doğrudan iradesi ile seçilen Cumhurbaşkanımızın yanında olmak bir partinin yanında olmaktan veya adayı olmaktan çok öteye bir görev ve bizim için bu görevin adı da, Tek Millet-Tek Bayrak-Tek Vatan-Tek Devlet görevidir.

Sayın cumhurbaşkanımızın takdir edeceği aday ve adaylar için diğer seçimlerde çalıştığım gibi çalışacağım.

Bizim için yazılanlar ise değerli basınımızın kendi görüşleridir.”