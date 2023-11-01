İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızda, Siltaş Yapı Pendikspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncularımızın Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde görüntülemeleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikleri neticesinde; Rodrigo Becao'nun Hamstring grubunda (biseps femoris) tendon kopması, Fred'in kasık bölgesinde 2. derece yırtık tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavi süreçleri başlatılmıştır." denildi.

Aynı karşılaşmada oyundan çıkmak zorunda kalan Samet Akaydın'da ise herhangi bir bulgu tespit edilmediği kaydedildi.