Ankara

2011-2012 sezonundan 2020'ye kadar aralıksız kazanmayı sürdürdüğü ligde peş peşe 9 şampiyonluk kazanarak bu alandaki ülke rekorunun sahibi konumundaki Juventus, kadro yapılanmasındaki eksikler nedeniyle sonraki süreçte ise zirve yarışından uzak kaldı. 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında ligi dördüncü sırada tamamlayan siyah-beyazlı kulüp, geçen yıl ise yedinci olabildi.

Fransız yıldız oyuncusu Paul Pogba'nın doping yaptığı gerekçesiyle futboldan geçici men cezası alması ve İtalya futbolunda patlak veren yasa dışı bahis skandalına adı karışan genç yeteneklerinden Nicolo Fagioli'ye 7 ay futboldan men cezası verilmesine rağmen Juventus, bu sezon öncekilere oranla çok daha istikrarlı bir performans sergiliyor.

Zirve yarışında yeniden iddialı konuma geldi

Daha önce 5 şampiyonluk sevinci yaşadığı İtalyan teknik direktör Massimiliano Allegri yönetiminde sezona öncekilere oranla daha iddialı başlayan İtalya ekibi, 10 haftası geride kalan ligde 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 23 puan topladı.

Kadrosuna Dusan Vlahovic, Federico Chiesa, Arkadiusz Milik, Adrien Rabiot, Moise Kean gibi oyuncularla sezona devam eden siyah-beyazlılar, lider Inter'in iki puan gerisinde ikinci sırada yer alarak zirve yarışının içinde kalmaya devam ediyor.

126. yılını kutluyor

Torino kentindeki Massimo d'Azeglio Lisesi öğrencileri tarafından 1 Kasım 1897'de spor faaliyetleri için kurulan ve iki yıl sonra futbol kulübüne dönüşen Juventus, 126. yılını kutladığı bugün, İtalya tarihinin en önemli takımları arasında yer alıyor.

Latince kökenli "gençlik" kelimesiyle adını kazanan kulüp, adını dünya tarihine altın harflerle yazdıran yıldız isimlerle ülke ve Avrupa futbol tarihinde birçok önemli başarıya imza attı.

Birçok yıldız oyuncuyu dünya futboluna tanıttı

Ekonomik yönden İtalya futbol tarihi boyunca başat kulüpler arasında yer alan Juventus, birçok önemli yıldıza ev sahipliği yaptı. Bunlar arasında, iki isim ise elde ettikleri başarılar ve uzun yıllar verdikleri emekle kulüple özleşen isimler arasında yer aldı.

1993-2012 yılları arasında Juventus'ta görev alan İtalyan orta saha oyuncusu Alessandro Del Piero, 705 maçla kulüp tarihinde en çok forma giyen oyuncu oldu. Bu süreçte aralarında 6 lig ve bir UEFA Şampiyonlar Ligi zaferinin de bulunduğu birçok turnuvada önemli performanslara imza atan Del Piero, 290 kez rakip ağları sarstı ve kulüp tarihinin en golcü oyuncusu unvanının da sahibi oldu.

Dünya futbol tarihinin en başarılı kalecileri arasında gösterilen ve 2001-2018 yılları arasında Juventus'ta görev alan Gianluigi Buffon ise 685 karşılaşmada siyah-beyazlı ekibin kalesini korudu. Serie B ekiplerinden Parma'da faal futbol hayatına sezon başında nokta koyan Buffon, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından 5 kez dünyanın en iyi kalecisi ödülüne de layık görüldü.

Kulübün efsaneleşen diğer oyuncuları arasında, 2004'te forma giymeye başladığı Juventus'tan ABD ekibi Los Angeles'e 2022'de transfer olan İtalyan savunma oyuncusu Giorgio Chiellini, siyah-beyazlı ekipten bu sezon başında Almanya temsilcisi Union Berlin'e geçen Leonardo Bonucci, takımın en önemli özelliklerinden defans gücünün simgeleri haline geldi.

Dünya futbolunda markalaşan eski yıldızlar Dino Zoff, Antonio Conte, Marco Tardelli, Pavel Nedved, David Trezeguet, Zinedine Zidane, Michel Platini, Roberto Baggio, Didier Deschamps, Andrea Pirlo gibi oyuncular da kariyerinin önemli çıkışlarını, yine Juventus formasıyla gerçekleştirdi.

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo da 2018-2021 yılları arasında formasını giydiği Juventus'ta 134 karşılaşmada 101 kez ağları sarsarak önemli bir performansa imza attı.

İtalya'da en çok kupa kazanan takım

36 lig şampiyonluğu, 14 İtalya Kupası ve 9 İtalya Süper Kupa zaferiyle ulusal düzeydeki bu turnuvaları en çok kazanan kulüp konumundaki siyah-beyazlılar, aynı başarıyı uluslararası arenaya da yansıttı.

"Juve" lakaplı İtalya temsilcisi, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni iki (1984-85, 1995-96), Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nı bir (1983-84), UEFA Kupası'nı üç (1976-77, 1989-90, 1992-93), UEFA Süper Kupa'yı iki (1984, 1996), Intertoto Kupası'nı bir (1999) ve Kıtalararası Kupa'yı iki (1985,1996) kez müzesine götürdü.

Altyapısından birçok önemli oyuncu çıktı

Adı gibi tarihi boyunca altyapısına en fazla önem veren İtalyan kulüpleri arasında yer alan "Juve", birçok önemli yıldız oyuncuyu futbol dünyasına kazandırdı.

Kulübün altyapısında yetişen İtalyan yıldızlar arasında 1934 Dünya Kupası'nı kazanan kaleci Gianpiero Combi, olimpiyat ve Dünya Kupası zaferi yaşayan Pietro Rava, Giampiero Boniperti, Roberto Bettega, 1982 Dünya Kupası'nın en iyi oyuncularından Paolo Rossi, son yıllarda ise İtalya Milli Takımı'nda uzun süre görev alan Claudio Marchisio ve Sebastian Giovinco gibi isimler yer alıyor.

Şike sürecinden sonra ligde rakip bırakmadı

2006 yılında İtalyan futbolunda patlak veren "Calciopoli" şike skandalına yöneticilerinin adı karıştığı gerekçesiyle 2004-2005 ve 2005-2006 şampiyonlukları elinden alınıp, puan silme cezasıyla Serie B'ye düşürülen Juventus'un, bu travmayı atlatması beş yılını aldı.

Yeniden Serie A'ya 2007-2008 sezonunda çıkan siyah-beyazlı takım, 2011-2012 sezonundan 2020'ye kadar 9 kez ligde zirveyi kimseye bırakmadı. "Juve"nin, 9 yıllık şampiyonluk serisine ise 2021'de Inter son verdi.