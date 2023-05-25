İstanbul

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Jesus, galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik etti.

Taraftarların kendilerine çok iyi destek verdiğini vurgulayan Portekizli çalıştırıcı, "Takım yine harika maç çıkarttı. Ligde oynadığımız son maçta da harika oyun sergilemiştik. Hem ofansif hem de defansif anlamda kaliteli oynadık. Bugün atmış olduğumuz 3 gol, rakip hatasından gelen goller değil, bizim attığımız gollerdi. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum, bizi çok güzel desteklediler. Umarım final nerede oynanırsa oynansın bize bu desteği gösterirler." ifadelerini kullandı.

69 yaşındaki teknik adam, sezon boyunca uzun süreli sakatlıklar yaşayan Luan Peres ve Michy Batshuayi'ye ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi:

"Batshuayi ve Valencia birlikte oynadığı zaman hiç kaybetmedik. Batshuayi'nin yaşadığı sakatlık, ofansif agresifliğimizi ve kalitemizi düşürdü. Batshuayi ve Valencia birbirini tamamlayan oyuncular. O pozisyonda King de sakatlıklar yaşadı. Luan'ın yokluğu bizim defansif olarak gücümüzü azalttı. Ancak bana göre Fenerbahçe'nin birinci sırada olmamasının sebebi bu sakatlıklar değil. Son haftalarda almış olduğumuz beraberlikler bizi bu duruma getirdi."

Ligde henüz pes etmediklerini ve şampiyonluk mücadelesini sonuna kadar sürdüreceklerini aktaran Jesus, "Ligde bazı maçlar oynanmadan kazanıldı. Elbette bu durum Fenerbahçe için de geçerli ama benim için bu durumun sportif gerçekliği yok. Kupada finaldeyiz, işimizi kendimiz görebileceğiz. Lig bizim elimizde değil ama 2 yarışın da içindeyiz. 2 yarışta olmamız iyi bir sezon geçirdiğimizin de bir göstergesi." diye konuştu.

Jesus, Fenerbahçe'ye ilişkin çıkan transfer haberlerine yönelik bir soru üzerine ise "Sezon boyunca transfer haberleri çıkar. Son dönemde daha çok çıkmasını normal karşılıyorum. Türkiye bir futbol ülkesi. Türk halkı futbolu seviyor. Burada kaliteli futbol için çok fazla imkan var. Güzel zeminler, statlar var ama Türk futbolunun geliştirmesi gereken bir şey var, o da Avrupa sıralaması. Şu anda ilk 15'te değil Türk futbolu. Bu konunun üzerine gidilmeli. Fenerbahçe, Avrupa'da çok puan topladı. Avrupa'da yarışanlar içinde en çok puan toplayan takım. Türk futbolunun bunu düşünmesi gerekiyor, Avrupa'daki sıralamasını yukarı çıkarması için." değerlendirmesinde bulundu.

Sezon sonunda 2 kupayı alamaması durumunda kendisini başarısız sayacağını aktaran Jesus, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben 2 kupayı da kazanmayı isterim. Aksi bir durumda kendimi başarılı görmem. Bir kupa kazanırsak buna kötünün iyisi derim. 2 kupa ise harika olur. Ben çalıştığım liglerde çoğu kupayı kazanmaya alışkınım. Bu lig benim için diğer liglerden farklı. Kupada nasıl maçlar sahada kazanılıyorsa ligde de öyle olmalı. Ligdeki maçların da sahada oynanarak kazanılması gerekiyor."

AA