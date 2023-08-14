İstanbul

Haber: Ayşegül Bedir Akosman

Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Fenerbahçe, Edin Dzeko’nun golleriyle Gaziantep FK'yı 2-1 yendi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, rakibin 10 kişi kalmasının konsantrasyonlarını bozduğunu belirtti. Kartal, galibiyetin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Konsantrasyonumuzu kaybettik"

Maça iyi hazırlanlandıklarını belirten Kartal, "Hazırlık maçları, Avrupa kupaları ve bu maça da iyi hazırlanarak çıkmıştık. Erken gelen gollerle, taraftarımızın müthiş desteğiyle güzel başladık. Daha sonra 22-23. dakikada kırmızı karttan sonra ki futbolda hep korktuğum budur, hani o ‘nasıl olsa’ var ya, ‘nasıl olsa rakip 10 kişi’ derken birazcık oyun konsantrasyonumuzu kaybettik. Sonuç itibarıyla bir de gol yedik. O yediğimiz golden sonra da takım normal olarak oynayacağımız futbolu bugün çok fazla ortaya koyamadı. Normalde pas yapan, oyunun yönünü değiştiren, daha sabırlı oynayan bir oyun anlayışımız varken, daha fazla panik yaparak çok fazla istediğimiz gibi bir oyun ortaya koyamadık. Ama sonuçta 10 kişi kalan takımlara karşı futbol oynamak zordur. Bu akşam da onlardan bir tanesi oldu. Penaltıyı kaçırdık, penaltı gol olsa belki, tabii kaçırdığımız goller de var, nitekim bu akşam bunları da konuşmayacaktık." dedi.

"İstediğimiz gibi bir oyun ortaya koyamadık"

Sonuçta bu akşam çok da istediğimiz gibi bir oyun ortaya koyamadık. Taraftarlarımız 3 puan aldığımız için mutlu oldular, biz de mutluyuz. En azından bu akşam 3 puan alarak kendi evimizden ayrılıyoruz. Bu bize çok önemli bir ders oldu, referans oldu. Türkiye Ligi’nin ne kadar zor olduğunu, ne kadar sert, tehlikeli bir lig olduğunu herkes, bütün oyuncularım, ben de hep birlikte bir kez daha görmüş olduk. Biz de bundan sonra bu referansımızı en iyi şekilde değerlendirip yolumuza devam edeceğiz.” dedi.

"Destek çıkmaya devam edeceğiz"

Altay Bayındır ile ilgili de konuşan Kartal, “Taraftarlarımızın üstüne gitmemesi lazım. Altay bizim oyuncumuz. Bütün oyuncularımız gibi Altay'a da diğerleri gibi destek olmak zorundayız. Kaybetmek kolay, kazanmak önemli. Tüm oyuncular gibi destek çıkmaya devam edeceğiz, sonuçta bizim kalecimiz.” değerlendirmesini yaptı.

Karşılaşmanın sonlarına doğru gerçekleşen pozisyonu ve hakemi de değerlendiren Kartal, “Yeni çıkan kurala göre kendi takım arkadaşının uzaklaştırmak istediği top kendi takım arkadaşının eline çarparsa faul değildir. Futbol oynayan takımız, sürekli faule maruz kalan bazı pozisyonlarda tercih haklarını biraz bize, biraz onlara çalmış olabilir. Rakip 10 kişi kalsa da kendi oyunumuzu oynayamadığımız için kendimizi eleştirmeliyiz. Normalde kaçan gollerden biri gol olsa maç gene kopacaktı. Sadece burada aksaklık yaşadık. Ligin ilk maçı. Buna rağmen oyuncularımı tebrik ediyorum.” diye görüşünü belirtti.

"Kazanarak turu geçmek istiyoruz"

Hafta içerisinde UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanşında deplasmanda Maribor ile oynanacak karşılaşmayla ilgili görüşlerini paylaşan Kartal, “Bu maç geride kaldı. Yarından itibaren elimizdeki oyuncularla hep beraber Maribor maçına konsantre olacağız. Oraya giderek turu geçmek için iyi mücadele edip, kazanarak turu geçmek istiyoruz. Daha sonra tabii ki Samsunspor deplasmanımız var. Yoğun bir trafiğin içerisindeyiz. 3-4 günde bir maç oynuyoruz. Futbolcularımızı bu yönde hazırlamaya çalışıyoruz. Aramıza geç gelen oyuncular var. Bunları bir an önce fizik olarak takımın seviyesine getirmeye çalışıyoruz. Hep birlikte, ekibimle beraber Maribor maçına da en iyi şekilde hazırlanıp yolumuza devam edeceğiz.” diye konuştu.



İsmail Kartal, transfer sorusuna ise şu şekilde cevap verdi:



“Başkanımız ve Yöneticilerimiz bu konuları yürütüyorlar. Şu anda bir şey söylemem doğru değil.”