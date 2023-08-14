Adana

Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında bekledikleri gibi zor bir maç oynadıklarını aktardı.

Rakiplerinin oturmuş bir kadrosu olduğunu ifade eden Palut, şunları kaydetti:

"Bizde sahada Süper Lig'de ilk kez oynayan birçok oyuncu vardı. Ama maçın geneline baktığımızda, ortalama 100 dakikayı baz aldığımız zaman oyuncularım başa baş oynadılar. Son ana kadar puanı, puanları kovaladı. Burada bizi üzen, bu kadar uğraştan sonra puanı elimize geçirmişken çok kötü bir golle maç kaybettik. Üzgünüz ama takımın gelişmeye ihtiyacı var. İnşallah bir sonraki maça daha hazır bir Rizespor izleteceğiz."

AA