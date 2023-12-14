Deneyimli teknik adam Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada, UEFA kadrosunda bulunmayan ve Beşiktaş karşısında ilk 11'de oynayan Samet Akaydın'ın yerine Jayden Oosterwolde'yi görevlendirdi.

62 yaşındaki çalıştırıcı, diğer değişikliklerini ise kale ve orta sahada kullandı. Kartal, Beşiktaş derbisine ilk 11'de çıkardığı Miguel Crespo'yu yedek soyundururken, yerine İsmail Yüksek'e şans tanıdı. Kalede ise Dominik Livakovic'in yerine İrfan Can Eğribayat oynadı.

Spartak Trnava karşısında kalede İrfan Can Eğribayat'ı oynatan Kartal, savunma dörtlüsünü Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Alexander Djiku ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşturdu. Orta ikilide İsmail Yüksek ile Fred Rodrigues görev alırken, hücum hattında İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski ve Dusan Tadic yer aldı. Gol yollarında ise yine Edin Dzeko'ya güvenildi.

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic, Furkan Akyüz, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, Joshua King, Cengiz Ünder, Umut Nayir, Michy Batshuayi, Miguel Crespo ve Yusuf Akçiçek ise yedek soyundu.

İrfan Can Eğribayat, 9 maç sonra kalede

Fenerbahçe'nin genç file bekçisi İrfan Can Eğribayat, 9 maç sonra formasına kavuştu.

Sarı-lacivertli ekibe katıldığından beri aldığı süreleri olumlu kullanarak taraftarın sevgisini kazanan İrfan Can, Dominik Livakovic'in transferinin ardından 2. kaleci konumuna gerilemişti.

Buna rağmen daha çok Avrupa maçlarında forma şansı bulan 25 yaşındaki kaleci, gruptaki son 2 karşılaşmada görev alamamıştı.

Ligde 6, Avrupa'da 2 olmak üzere toplamda son 8 resmi maçta forma giyemeyen İrfan Can, Spartak Trnava müsabakasına ise ilk 11'de başladı.

İrfan Can, son olarak 26 Ekim tarihinde Ludogorets ile oynanan müsabakada görev yapmıştı.

İsmail, 2 maçın ardından 11'de

Fenerbahçe'nin milli orta sahası İsmail Yüksek, 2 maçın ardından ilk 11'e döndü.

Son olarak Avrupa'da 30 Kasım'da oynanan ve 6-1 kaybedilen Nordsjaelland maçında ilk 11'de görevlendirilen İsmail, ligdeki Sivasspor ve Beşiktaş müsabakalarında ise yedek soyunmuştu.

Serdar Aziz döndü

Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Serdar Aziz, sakatlığını atlatarak takıma katıldı.

Son olarak 5 Ekim tarihinde yine Spartak Trnava ile deplasmanda oynanan müsabakada forma giyen Serdar, daha sonra ise sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bırakmıştı.

33 yaşındaki savunmacı, bu mücadeleyle kadroya dönerken maça yedek kulübesinde başladı.

Kent 2 maç sonra kadroda

Fenerbahçe'nin İngiliz kanat oyuncusu Ryan Kent, 2 maç sonra kadroya girdi.

Son olarak Avrupa'da 30 Kasım'da oynanan ve 6-1 kaybedilen Nordsjaelland maçında geniş kadroya dahil edilen Kent, Sivasspor ve Beşiktaş müsabakalarında ise teknik heyet tercihiyle kadroya yazılmamıştı.

2 eksik

Fenerbahçe, Spartak Trnava mücadelesinde 2 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Becao ve Zajc, önemli karşılaşmada forma giyemedi.

Tribünler ilk kez eksik kaldı

Fenerbahçeli taraftarlar, Spartak Trnava müsabakasına yeteri kadar ilgi göstermedi.

Sarı-lacivertliler, tribünlerin büyük bölümünü doldursa da yer yer boşluklar dikkatlerden kaçmadı.

Slovak seyirciler de takip etti

Fenerbahçe ile Spartak Trnava arasında oynanan karşılaşmayı Slovak seyirciler de yerinde takip etti.

Spartak Trnava taraftarları, kendilerine ayrılan tribünün önemli bölümünü doldururken, müsabakayı 12 yabancı basın mensubu da statta izledi.