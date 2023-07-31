İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 4,5 sezondur Fenerbahçe forması giyen Slovenyalı futbolcuyla 3 yıllık anlaşmaya varıldı.

Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Mert Müldür ile prensip anlaşmasına vardı Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Mert Müldür ile prensip anlaşmasına vardı

Kulüp açıklamasında, oyuncunun sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a davet edildiği belirtilerek, "2023-2024 sezonu yapılanmasını sürdüren profesyonel futbol takımızda; 2018-2019 sezonundan bu yana formamızı giyen oyuncumuz Miha Zajc ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Fenerbahçe formasıyla toplam 102 resmi maça çıkan Zajc, bu karşılaşmalarda 18 gol atarken 7 de asist yaptı.

AA