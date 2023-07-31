Ankara

Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyetin 100. yılı onuruna düzenlenecek tur, Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi önünden saat 09.00'da start alacak.

16 takımdan 100 bisikletçinin katılacağı organizasyon, 5 gün sürecek.

Sivas, Amasya, Havza, Samsun, Çorum, Çankırı üzerinden Ankara'ya pedal çevirecek bisikletçiler, yarışı 5 Ağustos Cumartesi günü Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tamamlayacak. Etap birincisinin taşıyacağı Türk bayrağı, Ankara'da TBMM Başkanlığına teslim edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, tur için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirterek, "100. Yıl Bisiklet Turu'nda start, bitiş ve geçiş güzergahlarına tüm halkımızı ellerinde Türk bayraklarıyla davet ediyoruz. Bu coşkuyu birlikte yaşayalım." ifadelerini kullandı.

Etaplar ve tura katılacak takımlar ise şöyle:

Etap:

1 Ağustos: Sivas-Amasya (208,8 kilometre)

2 Ağustos: Amasya-Havza (89,4 kilometre)

3 Ağustos: Havza-Samsun (135,4 kilometre)

4 Ağustos: Samsun-Çorum (176,1 kilometre)

5 Ağustos: Çankırı-Ankara (175,4 kilometre)

Takım listesi:

UCI kıta takımları: Spor Toto (Türkiye), Konya Büyükşehir Belediyespor (Türkiye), Beykoz Belediyespor (Türkiye), Irak Project (Irak), DFT CCN Mesh Shahr (Irak), MES Sungun Azad (Irak), Suez Canal Discovery (Mısır), Vino Sko (Kazakistan), Almatı Astana Motors (Kazakistan).

Milli takımlar: Özbekistan, Irak

Kulüp takımları: Arvich Shargh Mazandaran (Irak), Karya Bisiklet Takımı (Türkiye), Velo Bursa Bisiklet Takımı (Türkiye), Ankuva Bisiklet Takımı (Türkiye), CT Vassil Levski (Bulgaristan).

AA