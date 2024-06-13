Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

Açıklamada, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) uzun vadede maksimum istihdam ve yüzde 2 oranında enflasyona ulaşmayı hedeflediği aktarıldı.

Komitenin istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşmaya yönelik risklerin geçen yıl daha iyi bir dengeye doğru ilerlediği kanısında olduğu belirtilen açıklamada, ekonomik görünümün belirsiz olduğu ve enflasyon risklerine karşı son derece dikkatli olunmaya devam edileceği kaydedildi.

Açıklamada, hedeflerin desteklenmesi amacıyla federal fon oranları için hedef aralığın yüzde yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutulmasına karar verildiği bildirildi.

Art arda 7 toplantıda faiz oranında değişikliğe gidilmedi

ABD'de yüksek enflasyon karşısında 2022'de varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022'den bu yana 11 faiz artırımı gerçekleştirmiş ve faiz oranını toplam 525 baz puan artırmıştı.

Bankanın politika faizi, söz konusu artışlarla 2001'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 5,25-5,50 aralığına çıkmıştı.

Son kararıyla Fed, politika faizini art arda 7 toplantıda değiştirmeyerek mevcut aralıkta sabit bıraktı. Banka, politika faizinde en son Temmuz 2023'te 25 baz puanlık artışa gitmişti.

ABD'de enflasyon, Haziran 2022'de yıllık bazda yüzde 9 ile 1981'den itibaren en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak mayıs ayında yıllık bazda yüzde 3,3 ile beklentilerin altında gerçekleşmişti.

Fed tahminleri, bankanın bu yıl 3 yerine 1 faiz indirimi yapabileceğini ortaya koydu

ABD Merkez Bankasının (Fed) tahminleri, bankanın bu yıl 3 yerine 1 faiz indirimi yapabileceğini ortaya koydu.

İki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından Fed'den yapılan açıklamada, son göstergelerin ekonomik aktivitenin sağlam bir hızla genişlemeye devam ettiğini gösterdiği aktarıldı.

İstihdam kazanımlarının güçlü ve işsizlik oranının düşük kalmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, enflasyonun geçen yıl düştüğü ancak yüksek kalmayı sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, son aylarda FOMC tarafından belirlenen yüzde 2'lik enflasyon hedefine doğru "ılımlı" bir ilerleme kaydedildiği aktarıldı. Fed, geçen ayki para politikası karar metninde yüzde 2'lik enflasyon hedefine yönelik ilerlemenin sağlanamadığını belirtmişti.

Ekonomiye ilişkin tahminlerini de açıklayan Fed, federal fon oranına ilişkin tahminini bu yıl sonu için yüzde 4,6'dan yüzde 5,1'e çıkardı.

Fed'in federal fon oranına ilişkin 2025 yılı için tahmini yüzde 3,9'dan yüzde 4,1'e yükseltilirken, 2026 yılı için yüzde 3,1'de bırakıldı.

Söz konusu tahminler Fed'in 2024'te toplamda 25 baz puanlık 1 faiz indirimi öngördüğüne işaret etti. Banka, mart ayında yayımladığı tahminlerde bu yıl toplamda 75 baz puanlık 3 faiz indirimine gidileceğinin sinyalini vermişti.

Fed'in "nokta grafiği"ne göre, 4 FOMC üyesi bu yıl faiz indirimi beklemezken, 7 üye bir, 8 üye iki faiz indirimine gidileceğini öngördü.

Bankanın enflasyon tahminleri ise bu yıl için yüzde 2,4'ten yüzde 2,6'ya, 2025 için yüzde 2,2'den yüzde 2,3'e yükseltildi, 2026 için ise yüzde 2'de sabit tutuldu.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyona ilişkin tahminler de bu yıl için yüzde 2,6'dan yüzde 2,8'e, 2025 için yüzde 2,2'den yüzde 2,3'e revize edildi, 2026 için yüzde 2 olarak korundu.

ABD ekonomisinin büyüme tahmini bu yıl için yüzde 2,1, gelecek yıl ile 2026 için yüzde 2'de bırakıldı.

İşsizlik oranına ilişkin tahminler ise bu yıl için yüzde 4'te sabit tutuldu, 2025 için yüzde 4,1'den yüzde 4,2'ye ve 2026 için yüzde 4'ten yüzde 4,1'e çıkarıldı.

Fed Başkanı Powell

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, düzenlediği basın toplantısında, ABD ekonomisinin son iki yılda istihdam ve enflasyon hedefleri doğrultusunda önemli ilerleme kaydettiğini belirterek, iş gücü piyasasının devam edecen güçlü istihdam kazanımları ve düşük işsizlik oranıyla daha iyi bir dengeye ulaştığını, enflasyonun ise önemli ölçüde gerilediğini ancak hala çok yüksek olduğunu söyledi.

"Para polirikasında kısıtlayıcı duruşumuzu sürdürüyoruz"

Powell, enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürme konusunda güçlü bir kararlılığa sahip olduklarını vurgulayarak, "Talebi arzla uyumlu tutmak ve enflasyonist baskıları azaltmak amacıyla para politikasındaki kısıtlayıcı duruşumuzu sürdürüyoruz." dedi.

Enflasyonun son iki yılda önemli ölçüde hafiflediğini ancak uzun vadeli yüzde 2 hedefinin üzerinde kalmaya devam ettiğini belirten Powell, bu yılın başlarında gelen enflasyon verilerinin beklenenden yüksek olduğunu ancak son dönemdeki aylık verilerin bir miktar hafiflediğini ifade etti.

Powell, ülkede bugün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine de değinerek, "Bugünkü verileri ilerleme olarak görüyoruz ancak para politikasını gevşetmeye başlamayı gerektirecek güvene sahip olduğumuzu düşünmüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Enflasyon hedefimize doğru ılımlı bir ilerleme kaydedildi"

Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru indiğine dair daha fazla güven kazanana kadar politika faizini düşürmenin uygun olacağını öngörmediklerini yineleyen Powell, bu yıl şu ana kadar verilerin kendilerine fazla güven vermediğini dile getirdi.

Powell, "Ancak en son enflasyon okumaları yılın başına göre daha olumlu geldi ve enflasyon hedefimize doğru ılımlı bir ilerleme kaydedildi. Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru ilerlediğine dair güvenimizi desteklemek için daha iyi veriler görmemiz gerekecek." diye konuştu.

"Fed, iş gücü piyasası beklenmedik şekilde zayıflarsa müdahale etmeye hazır"

Ekonominin güçlü kalması ve enflasyonun devam etmesi halinde politika faizini uygun olduğu sürece mevcut seviyesinde korumaya hazır olduklarını belirten Powell, iş gücü piyasasının beklenmedik bir şekilde zayıflaması veya enflasyonun beklenenden daha hızlı düşmesi durumunda da yanıt vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Powell, para politikasının karşılaşılan riskler ve belirsizliklerle başa çıkmak için iyi bir konumda olduğunu vurgulayarak, kararlarını verilerin bütününü, görünüm ve risk dengesine etkilerini dikkate alarak toplantıdan toplantıya almaya devam edeceklerini ifade etti.

ABD Çalışma Bakanlığının bugün açıkladığı verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda değişim göstermezken yıllık bazda yüzde 3,3 ile beklentilerin altında arttı.