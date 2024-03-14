Son günlerde yaşadığımız yoğunluk, koşuşturma bizim gibiler için bir yorgunluk ve bezginlik değil aksine keyif ve mutluluk anlamına geliyor. Keşke böyle anlarımızın sayısı artsa diye düşünüyor ve bundan büyük bir keyif alarak çalışmalarınızı daha da yoğunlaştırmaya çalışıyoruz.

Neden keyifli ve mutlu olmayalım ki. Yıllardır emek verdiğimiz çalışmanın okuyucuyla buluşması, insanların kitabınızda anlattığınız konuyla ilgili sizi konferansa, söyleşiye çağırması; okuyucuların kitabınızla ilgili değerlendirme yazıları yazıp kitabınızı paylaşmaları birer mutluluk ve direnç kaynağı olurken bir yandan da sorumluluk duygusunu güçlendirip ayrı bir yük bindiriyor zihin ve gönül dünyanıza.

Şubat ayının ilk günlerinde yayınlanan ‘Şehzade Sultan’ kısa süre içinde gazete, dergi ve internet sitelerinde, sosyal medyada yer almaya, hakkında yazılar yazılmaya başlandı. Fatih Sultan Mehmet’in şehzadelik yıllarını anlatan ilk müstakil çalışma olması hasebiyle konuyla ilgilenen, Fatih Sultan Mehmet’i yakından tanımak isteyen ve merak edenlerin ilgisiyle karşılanmış olmalı ki bazı resmi ve sivil toplum kurum ve kuruluşlarının davetlerine icabet ederek ‘Fatih Sultan Mehmet’in Şehzadelik Yılları ve Manisa’ konulu konferanslarda Fatih’in gençliğini anlatmaya alıştık. Hala daha devam ediyoruz.

Şubat 2024 başlayan programlar çerçevesinde konferans verip söyleşiler yaptığım bazı okullarla ilgili gözlem ve düşüncelerimi ayrıca yazmayı düşünüyorum.

Türkiye’de kitabın yazma aşamasından daha da zor olanı ve yazarın dışında gelişen süreç ise okuyucuya ulaşması süreci sanırım. Alanında çok önemli çalışmalar olmasına rağmen okuyucuyla ulaşmakta zorlanan nice kitap vardır. Hatta popüler olmuş birçok eserden daha önemli olmalarına rağmen yeterince gündem oluşturamadığı için ( TV, gazete, internet siteleri ve sanal ortamlarda) hak ettiği ilgiliyi görememişlerdir. Bu durum yazar ve kitap için önemli bir süreçtir. Bu süreci iyi yönetmek için yazar, yayıncı ve iletişim kanallarının birlikte hareket etmeleri gerekir.

‘Fatih Sultan Mehmet’in Şehzadelik Yılları/ Şehzade Sultan’ kitabımız için de aynı sürecin başladığını ve zorlu bir süreç içinde olduğumuzu söylemek isterim. Ancak teşekkür etmeden geçemeyeceğim kişi ve kurumları özellikle belirtmek isterim.

Kitabın kamuoyuna duyurulmasında desteklerini her zaman yanımda gördüğüm başta yayıncım Çınaraltı Yayınlarına, Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Manisa Şubesi, Önce Vatan Gazetesi, Manisa’da Günden gazetesi, Azerbaycan’da yayın yapan Turküstan gazetesi ve turksutan.az internet sitesi, Karar gazetesinden Saliha Sultan Hanımefendi, Yeniçağ gazetesinden Ahmet Yabuoğlu Bey, www.tarihistan.org (TARSAM-Tarih Stratejik Araştırmalar Merkezi), formathaber.com sitesi ve sosyal medyadan (https://www.facebook.com/tarihistan.org/ ; https://www.facebook.com/groups/www.tarihistan.org; https://www.instagram.com/naci.yengin/ ; https://twitter.com/YenginNaci; https://twitter.com/TARSAM_ORG ) bizleri takip eden bütün arkadaş ve okuyucularıma sonsuz teşekkür ederim.

‘Şehzade Sultan/Fatih Sultan Mehmet’in Manisa Yılları’ çalışması Fatih’in gençliği ve şehzadelik yıllarına dair bir çalışmadır. Eminim bu alanda yeni çalışmalar yapılacaktır.

Not: 16-17 Mart 2024 tarihlerinde 41. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarında Çınaraltı yayınları standında olacağım.

Fuarda ‘Fatih Sultan Mehmet’in Şehzadelik Yılları/ Şehzade Sultan’ kitabımı imzalayacağım. Siz değerli okuyucularımın katılımlarını bekler teşekkür ederim.