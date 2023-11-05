Canel, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk oldukları TÜMOSAN Konyaspor'la 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Oyunun genelinde, topun hakimiyetinin kendilerinde olduğunu ifade eden Canel, "İlk yarı gayet iyi pozisyonlarımız vardı. Maçın başından sonuna kadar top bizdeydi, ama son dakikalarda biraz sıkıntı yaşadık. İkinci yarının başında bulduğumuz golle öne geçtik fakat talihsiz bir şekilde 90+7'de yediğimiz penaltı golüyle berabere kaldık. Burada galibiyeti kaçırdığımızı düşünüyorum." diye konuştu.