Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çağdaş Atan, "Futbol adına harika bir akşam üstü oldu. Özellikle ilk yarı müthiş bir maç oldu. İki takımın oyuncularını da tebrik ediyorum. Üç defa geriye düşüp içinde bulunduğumuz zor duruma rağmen geriye döndükleri için özellikle tebrik ediyorum. Uzun zamandır sonra oyuncularım ilk defa neleri yapabileceklerini gösterdi. İlk yarı birebir baskı yapmak istedik. Oyuncularım çok istekliydiler, preste kazandığımız toplar oldu. İki takım da aynı şekilde oynamaya çalıştı, nispeten çok daha güzel goller atıp, şanssız kötü goller yedik. İki tane seken şuttan gol yedik. Oyuncularım sonunda sahada vermesi gereken reaksiyonu verdi. Bunun üzerine temel inşa edip, buradan devam edip, bulunduğumuz durumdan kurtularak ilk 10'a yaklaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Atan, "Piatek'in gol atamaması hakkında, 'Gol ketçap gibidir sıktıkça gelir' yorumunda bulunmuştunuz. Bugün ilk golleri geldi. Devamı artık daha kolay gelecek mi?" sorusuna, "Piatek aslında iyi durumdaydı. Bir hazırlık maçında serçe parmağında kırık oluştu, 2-3 hafta onu kullanamadık. Hiçbir zaman ondan umudumuz kesmedik, attıkça gelecek diye düşünüyorum. Bugün attı çok da iyi oynadı. Onu kazanmamız kulüp olarak da bizim için bir kazanç. İnşallah bu golleri fazlasıyla atacaktır." yanıtını verdi.

Çağdaş Atan, gelecek hafta oynayacakları Beşiktaş karşılaşması hakkında ise şöyle konuştu:

"Zor bir fikstürün içindeydik, buraya kadar 7 maçın 5 tanesini deplasmanda oynadık. Bugün 8 maç 5 deplasman, 3 içeride. İçeride oynadığımız maçlara baktığım zaman Galatasaray maçının ilk yarısı birebir cevap verdik. Takımım içeride güçlü bir oyun oynayabileceğini gösterdi. Beşiktaş maçı bizim için çok önemli, bizim için artık her maç bir final. Bir an önce iki-üç galibiyet üst üste alıp yukarıya tırmanmak istiyoruz. Nispeten daha iyi maçlar oynayacağız, en kısa zamanda yukarı gruba tırmanacağımızı düşünüyorum. Milli takım arası öncesi Beşiktaş deplasmanından alınacak puan ya da puanlar bize çok olumlu yansıyacaktır."