İSTANBUL - Fatih Belediyesi Kütüphaneler Birimi, öğrencilerin yaratıcılıklarını ortaya çıkarmalarını teşvik etmek amacıyla Sümbül Efendi Çocuk Kütüphanesi'nde eğlenceli bir etkinlik düzenledi. Atölyeye katılan öğrenciler, rengarenk kumaş boyalarıyla bez kalemliklerini diledikleri gibi süsledi. Yaratıcılıklarını konuşturan öğrenciler, farklı desenler, figürler ve renkler kullanarak kendilerine özgü kalemlikler yaptılar. Eğlenceli bir ortamda geçen atölye çalışmasında öğrenciler, boyama becerilerini ve hayal güçlerini geliştirdiler. Tamamlanan kalemlikler, öğrencilere hediye olarak verildi. Öğrenciler, kendi emekleriyle tasarladıkları renkli kalemliklerle mutlu oldular. Fatih Belediyesi Kütüphaneler Birimi, böyle etkinliklerle çocukların sanata ve yaratıcılığa olan ilgisini desteklemeye devam ediyor.

HABER: MERVE ELÇİ