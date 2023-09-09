RABAT (AA)

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Marakeş'in El-Huz bölgesinde meydana gelen depremde ölü sayısının 632, yaralı sayısının 329'a çıktığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan daha önce yapılan açıklamada, ölü sayısının 296, yaralı sayısının 153 olduğu bildirilmişti.

Ölenlerin büyük çoğunluğunun ise Marakeş, Azilal, Agadir, Varzazat ve Şişava kentlerinden olduğu kaydedilmişti.

Fas medyası, yerel saatle 23.10'da meydana gelen depremin başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerinde de hissedildiğini belirtmişti.

Ülke basınında geçen ilk bilgilerde depremin 6,8 büyüklüğünde olduğu aktarılırken, Almanya Sismoloji Merkezi de depremin büyüklüğünü 7 olarak açıkladı.

Ülkede kan bağışı için çağrılar yapılırken, Fas'taki kurtarma ekipleri de yıkılan binaların enkazında kalanları kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Ekiplerin, yolların hasar görmesi ve kapanması nedeniyle deprem bölgelerine ulaşmakta zorlandığı belirtiliyor.