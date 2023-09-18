Rabat
Öğrencilerin çadırlarda eğitim görmeye başladığı bölgeler arasında Marakeş'in güneyindeki Amizmiz kenti, Asni kasabası ve Tarudant'ın bazı köyleri yer alıyor.
El-Huz Bölge Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, depremden etkilenen bölgelerdeki öğrencilerin eğitime devam edebilmeleri için gerekli ekipmanlarla donatılmış 150 çadır kurulduğu belirtildi.
Açıklamada ayrıca El-Huz bölgesinde depremde ağır hasar gören eğitim kurumlarındaki 789 öğrencinin yakındaki Marakeş kentindeki okullara nakledildiği aktarıldı.
Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem
Fas'ta 8 Eylül gecesi merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Deprem Marakeş'in yanı sıra başkent Rabat ile Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilemişti.
Fas İçişleri Bakanlığı son verilere göre depremde can kaybının 2 bin 946, yaralı sayısının 6 bin 125 olduğunu duyurmuştu.
AA