Rabat

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, El-Huz depreminden etkilenen alanların yeniden inşası ve onarımı programından sorumlu bakanlık komitesinin beşinci toplantısının gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, depremin yarattığı hasarın giderilmesi için yardım dağıtımına 6-16 Ekim'de başlanacağı kaydedildi.

Söz konusu dönemde depremden etkilenen ancak mali yardım alamayan ailelerin, konunun incelenmesi ve karara bağlanması için ilgili bölgesel komitelere dilekçe sunabilecekleri aktarılan açıklamada, komitenin bazı yolların genişletilmesi ve onarım sürecini başlatmaya karar verdiği kaydedildi.

Depremden etkilenen bölgelerde hayvan yetiştiricilerine ve çiftçilere destek verileceğine işaret edilen açıklamada, 1000'den fazla okulun, 42 sağlık merkezinin yeniden inşası ve onarımının sağlanması, tarihi eserlerin temellerinin güçlendirilmesi, cami ve türbelerin onarılmasının kararlaştırıldığı aktarıldı.

Açıklamada, komitenin bu projeleri finanse etmek için yaklaşık 2,5 milyar dirhem (250 milyon dolar) tutarında bir bütçe ayırdığı ifade edildi.

Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem

Fas'ta 8 Eylül gecesi merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremde 3 bine yakın kişi hayatını kaybetmiş, 6 binden fazla kişi yaralanmıştı.

Resmi makamların açıklamalarında, bölgedeki nüfusun üçte ikisine tekabül eden 2,8 milyon kişinin depremden etkilendiği, yaklaşık 60 bin evin kısmen ya da tamamen yıkıldığı belirtilmişti.

AA