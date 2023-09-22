RABAT AA- Şişava kentine bağlı Tikeht köyü, 8 Eylül gecesi merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğündeki depremin harabeye dönüştürdüğü köylerden sadece biri. Köy halkından onlarca kişi depremde hayatını kaybetti. Kurtulanlar ise yardımlarla yaralarını sarmaya çalışıyor.

Köylüler bir yandan yardımları umut ışığı olarak görürken diğer yandan yakında bölgede etkili olması beklenen kar, şiddetli yağmurlar ve soğuk nedeniyle endişeli.

AA muhabirine konuşan Tikeht sakinlerinden Ahmed Ubayir, depremde köylerinin adeta yeryüzünde silindiğini söyledi.

Köyün kurulduğu dağlık bölgedeki koşullara dikkati çeken Ubayir, "Çadırlar olsa da yaklaşan kış nedeniyle insanlar çok sıkıntı çekecek." dedi.

Gıda ve giyecek konusunda yeterli yardım geldiğini belirten Ubayir, "Faslılar nezaketleri ve cömertlikleri ile tanınırlar. Devletin de barınma konusuna bir an önce çözüm bulmasını istiyoruz." diye konuştu.

Ubeyir, depremde eşi ve kızının "mucizevi bir şekilde" kurtulduğunu ancak babasının vefat ettiğini; annesinin ise yaralandığını ve hastanede tedavi gördüğünü ifade etti.

Kara kış kapıda

Köydeki diğer aileler gibi çadırda yaşayan Muhammed Abbas da depremde babasını, amcasını, amcasının eşini ve onların da 4 çocuğunu kaybettiklerini aktardı.

Abbas, "Kış yaklaştığı için halka bir an önce konut sağlanması gerekiyor. Burada kasımdan itibaren kar yağmaya başlar. Köyümüzün depremden önce de sıkıntıları vardı, şimdi her şey daha zor." dedi.

Fas'ta 8 Eylül'de meydana gelen depremde 3 bine yakın kişinin hayatını kaybettiği, 6 bin 125 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Fas Kraliyet Divanı'ndan 14 Eylül'de yapılan yazılı açıklamada da, depremden etkilenen bölgelerde yaklaşık 50 bin evin tamamen veya kısmen yıkıldığı bildirilmişti.