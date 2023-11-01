Haber: Damla Oya Erman

FAA, 31 Ekim tarihinde yaptığı açıklamada, Starship'in kamu sağlığına ve mülkiyete olası tehditleri değerlendiren güvenlik incelemesini tamamladığını duyurdu.

Ancak SpaceX'in bir sonraki Starship fırlatması için lisans alabilmesi için başka bir düzenleyici onay alması gerekiyor.

FAA, güncel açıklamasında şunları yazdı: "FAA, çevresel incelemeyi sürdürmektedir. Çevresel inceleme kapsamında, FAA, Tehlikede Olan Türler Yasası çerçevesinde güncellenmiş Bir Biyolojik Değerlendirme üzerine ABD Balık ve Yaban Hayatı Hizmeti (USFWS) ile danışmaktadır. Çevresel inceleme kısmının tamamlanması için FAA ve USFWS'nin bu danışmayı tamamlaması gerekmektedir."

Starship, şimdiye kadar inşa edilen en büyük ve güçlü roket. Bu roket, tamamen yeniden kullanılabilen iki unsur içeriyor: Süper Ağır roketi ve Starship üst kademe. Tamamen bir araya getirildiğinde, Starship neredeyse 400 fit (122 metre) uzunluğunda bir yapıya sahip.

Ancak bu büyük roket şu ana kadar yalnızca bir kez uçtu. SpaceX'in sahil tesisi olan Starbase'den 20 Nisan'da gerçekleştirilen bir test uçuşunda uçtu.

Bu uçuş, Starship'in üst kademe kısmını dünya etrafında bir yolculuğa göndermeyi hedefliyordu ve hedeflenen iniş yeri Hawaii yakınlarındaki Pasifik Okyanusu idi. Ancak Starship, fırlatıldıktan kısa bir süre sonra iki aşamanın ayrılma işlemi dahil birçok sorun yaşadı. Bu sorunlar sonucunda roket, Meksika Körfezi üzerinde kasıtlı olarak patlatıldı.

FAA, hemen bir kaza soruşturması başlattı ve bu soruşturma 8 Eylül tarihinde tamamlandı. Ancak ajans, SpaceX'in ikinci Starship fırlatması için lisans almadan önce daha fazla çalışma gerektiğini vurguladı.

FAA, o dönemde şunları belirtti: "SpaceX, kamunun güvenliğini etkileyen tüm düzeltici önlemleri uygulamalı ve bir sonraki Starship fırlatması öncesinde tüm güvenlik, çevresel ve diğer ilgili düzenleyici gereksinimleri ele alan FAA'dan bir lisans değişikliği başvurusu yapmalıdır."

Ve bugünkü FAA güncellemesi, çevresel tarafta hala işlerin yapılmadığını gösteriyor.

Çevresel inceleme, görünüşe göre Starbase'in orbital fırlatma platformunun altına yerleştirilen bir su sıçrama sisteminin potansiyel etkileri üzerinde yoğunlaşıyor. SpaceX, Nisan ayındaki test uçuşunun ardından bu yeni sistemi kurdu.

Bu sistem, Süper Ağır'ın 33 Raptor motorunun platforma zarar vermesini korumak için tasarlandı. Bu zarar, 20 Nisan'da tam anlamıyla görüldü: Raptorlar platformun altında büyük bir çukur açtı ve beton parçaları ile diğer enkazlar Starbase ve çevresine yağdı.

Eğer her şey yolunda giderse, çevresel inceleme tamamlandığında Starship'in yakın bir zamanda uçması bekleniyor. SpaceX ve kurucusu ve CEO'su Elon Musk, son aracın tüm fırlatma öncesi testlerini geçtiğini ve hazır olduğunu söyledi.