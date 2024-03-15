Gayrimenkul fiyatlarının çok değişken olduğu böyle bir dönemde, evimin değeri sorusuna yanıt bulmak özellikle evini satmak isteyenler açısından büyük önem taşıyor. Çünkü satıcıların zarar etmemesi, alıcıların ise yanlış bir yatırım yapmaması gerekiyor. Nitekim alıcılar ve satıcılar için gayrimenkullerin gerçek değerini öğrenmenin bazı yolları mevcut. En yakın sonuçları bulmak içinse tek bir araçtan değil, birden fazla araçtan aynı anda yararlanmak gerekiyor.

Evin Gerçek Değerini Bulmak İçin Hangi Yöntemler Kullanılır?

Alıcılar ve satıcılar ev değeri hesaplama aşamasında genellikle emsal dairelerin fiyatlarına bakar. Fakat tek yöntem elbette bu değil. Örneğin gayrimenkul ekspertiz hizmeti almak, emlak endeksine bakmak, gayrimenkul danışmanlarından destek almak ve rayiç bedel üzerinden bir değerlendirme yapmak da başvurulabilecek yöntemler. Bu yöntemlerin detayları ise şu şekilde:

Emsal Daireler Üzerinden Bir Değerleme Yapmak

Büyüklük, oda sayısı, konum ve daha pek çok açıdan evinize benzeyen bir dairenin değeri, aynı zamanda sizin evinizin gerçek değerini gösteriyor olabilir. Emsal dairelerin fiyatlarını görmek içinse çeşitli emlak platformlarını kullanmak mümkündür. Yine de bir araştırma yaparken emsal dairelerin sizin dairenizden daha düşük ya da daha yüksek şekilde değerlendirilmiş olabileceğini de unutmamanız gerekir.

Ekspertiz Hizmeti Almak

Lisans sahibi bir ekspertiz uzmanında destek almak, genellikle doğru sonucu verir. Bunun için doğrudan bu alanda hizmet veren şirketlere yönelebilirsiniz. Ayrıca ev kredisi çekmek istediğiniz de bankalar da sizin için bir ekspertiz uzmanı yönlendirebilir. Ekspertiz uzmanları evin bulunduğu bölge, bina yaşı, binanın durumu, metrekare, oda sayısı, kat planı, manzara, altyapı ve daha pek çok özelliği göz önünde bulundurarak evin gerçek değeri ile ilgili bir rapor hazırlar.

Emlak Endeksinden Yararlanmak

Evinizin bulunduğu bölgenin metrekare fiyat ortalamasını öğrenmek, size evinizin gerçek değerini bulabilir. Bunu öğrenmek için emlak endeksine, emlak endeksine ulaşmak içinse çeşitli emlak platformlarına bakabilirsiniz.

Gayrimenkul Danışmanlarına Başvurmak

Gayrimenkul danışmanları, herhangi bir evin bulunduğu bölgenin pazar koşulları konusunda uzmandır. Aynı zamanda benzer evlerin ortalama satış fiyatlarına da hakimdirler. Dolayısıyla doğru bir değerleme için gayrimenkul danışmanlarından destek alabilirsiniz.

Rayiç Bedelini Öğrenmek

Bir evin rayiç bedeli, o bölgede bulunan evlerin ortalama metrekare fiyatı üzerinden belirlenir. Dolayısıyla bu da size evim ne kadar eder sorusuyla ilgili yanıt bulmanızı sağlayabilir. Fakat rayiç bedelin en alt noktadan hesaplandığını da unutmamanız gerekir. Rayiç bedelini öğrenmek için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü web sitesini kullanabilirsiniz.

Evinizin gerçek değerini öğrenmek için en etkili yöntem, bu yöntemlerin tamamına başvurmak ve sonuçların tamamını değerlendirmektir. Elde ettiğiniz sonuçların tamamını karşılaştırabilir, evin gerçek değeri hakkında çok daha kesin bilgilere ulaşabilirsiniz. Ayrıca değişen piyasa koşullarını da anlık olarak takip etmeniz yararınıza olacaktır.

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