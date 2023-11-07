Haber: Mert Osman Erman

Ellingson, Pazar günü Fontana'daki bir evin yatak odasında ölü bulundu, San Bernardino County Şerif Departmanı'na göre.

LA Times, San Bernandino polisinin işlenmiş bir suç işareti olmadığını söyledi.

Ölüm nedeni henüz belirlenmedi. Adli otopsi Pazartesi günü yapılacaktı.

İlk haberleri TMZ raporladı ve Ellingson'ın babasıyla konuştu; babası, oğlunun madde kötüye kullanımıyla mücadele ettiğini ve konakladığı bir ayık yaşam merkezinde öldüğünü söyledi.

Daha önceki bir oyuncu arkadaşı Abigail Breslin ise şunları söyledi: "Evan Ellingson, nazik, komik ve son derece yetenekli bir insandı. My Sisters Keeper adlı bir filmde bana büyük kardeşi oynadı.

"Evan gerçekten düşünceli bir insandı ve en iyi performansı sunmaktan çok fazla endişe ediyordu, ki bunu başardı. MSK'daki bazı sahneleri hala tüylerimi diken diken ediyor.

"Aynı zamanda şaka yapan, komik, bir yaramaz, Red Bull seven (Red Bull'ün kokusunu sevmem) ve enerjik ve partinin hayatıydı."

Ellingson ilk olarak reklam filmlerinde çocuk olarak çalışmaya başladı, Vans gibi bir giyim ve ayakkabı şirketi için reklam verdi.

2000'de Fox'un Titus adlı sitcomunda düzenli bir rol aldı ve 2004'te Erik von Detten ve Keith Carradine ile birlikte ABC sitcomu Complete Savages'ta Kyle Savage olarak başrol oynadı.

2007'de Kiefer Sutherland ile birlikte 24'te Josh Bauer rolünü aldı ve 2007'den 2010'a kadar Kyle Harmon olarak CSI: Miami'de üç yıl geçirdi.

Ellingson ayrıca filmlerde de çalıştı ve 2006'da Clint Eastwood'un Letters from Iwo Jima adlı filminde rol aldı.

En ünlü film rolü, 2009 drama My Sister's Keeper'da Diaz, Breslin ve Alec Baldwin'le birlikte oldu.

Diaz ve Jason Patric'in karakterlerinin oğlunu oynadı.

Dini çalışmalar

Ellingson birkaç yıldır ekranda görünmüyordu.

Facebook sayfasına göre, Ellingson Teen Challenge South California adlı bir dini kuruluşta çalışıyordu ve hobileri arasında sörf yapmak, at binmek ve doğa yürüyüşü bulunuyordu.

Ellingson'ın kız arkadaşı Kaysha Dial tarafından paylaşılan bir anma yazısı, Ellingson'ın son zamanlarda diş tedavisi için ağrı kesici aldıktan sonra yeniden kötüye gittiğini söyledi.

"Kendini bulmuş bir aile olarak, sevgili oğlumuz, kardeşimiz, dayımız ve arkadaşımız Evan'ın ani ölümünden kalbimiz kırıldı," Victoria Haines-Perez tarafından yazılan yazı şunları söyledi:

"Evan, İsa'ya tüm kalbiyle aşık olan en duygusal insanlardan biriydi. Tatlı, çocuksu bir ruhu vardı ve bir odayı aydınlatabilecek bir gülümsemesi vardı. Her zaman başkalarını düşünüyordu ve kendi bağımlılık mücadelesini insanlara umut bulmaları için kullanmayı istiyordu.

"Evan, üç yıl süreyle ayık yaşam hikayesini konuşma etkinlikleri ve bakanlık yoluyla paylaştı. Kendi bağımlılık sorunlarıyla başkalarına yardım etmek için kaynakları gösterme konusunda tutkulu bir insandı ve yalnızca son zamanlarda diş tedavisi sonrası reçete edilen opioidler nedeniyle tekrar düştü."