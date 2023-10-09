Cenevre

İstanbul’dan kalkan uçakla Cenevre Havalimanına gelen heyette TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Başkan Vekili ve FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt, TFF Onursal Başkanı ve UEFA Yönetim Kurul eski üyesi Şenes Erzik ve TFF yönetim kurulu üyeleri yer aldı.

TFF heyeti, bu akşam TSİ 18.00'de UEFA'nın Nyon'daki merkezinde İtalya Futbol Federasyonu yetkilileri ile bir araya gelecek ve son detayları görüşecek.

Yarın ise iki ülke federasyon yetkilileri UEFA Yönetim Kuruluna sunum yapacak ve öğleden sonra çıkacak kararı bekleyecek.

EURO 2032 ev sahipliği için tek aday, Türkiye ve İtalya ortaklığı bulunuyor.