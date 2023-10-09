Antalya

Yıldız, yaptığı açıklamada, Uluslararası Muaythai Federasyonu (IFMA) ile organize ettikleri ve 1 Ekim'de başlayan şampiyonanın başarılı şekilde tamamlandığını bildirdi.

Hasan Yıldız, şampiyonanın sonuçlarına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Dünya şampiyonası sonucunda Rusya’nın takım sıralamasına alınmaması sebebiyle milli takımımız, takım halinde dünya şampiyonu oldu. Milli takımımız genel kategorilerde 17'si altın, 40'ı gümüş, 23'ü bronz olmak üzere toplamda 80 madalya kazanarak birinci sırada yer aldı."

Yıldız, takım sıralamasında Tayland'ın ikinci, Kazakistan'ın ise üçüncü olduğu bilgisini verdi.

Milli takımın zirveyi bırakmamasıyla gururlandıklarını aktaran Yıldız, destekleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile diğer yetkililere teşekkür etti.

Bakan Bak'tan tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin ev sahipliğinde Antalya’da gerçekleştirilen Muaythai Gençler Dünya Şampiyonası'nda 17'si altın, 40'ı gümüş, 23'ü bronz olmak üzere toplamda 80 madalya kazanarak birinci sırada yer alan Muaythai Milli Takımımızı kutluyorum. Rekor sayıda madalya kazanan, takım halinde Dünya Şampiyonu olarak bizleri gururlandıran milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum. Kazanılan madalyalarda emeği olanlara da teşekkür ediyorum."