Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada Münih Futbol Arena'da yapılacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan hakem François Letexier yönetecek. Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ile Mehdi Rahmouni yapacak.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Litvanyalı Donatas Rumsas olacak.

Danimarka kazanırsa son 16 turunu garantileyecek

C Grubu'nda ikinci maçlar sonucunda İngiltere 4 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Danimarka ile Slovenya'nın ikişer, Sırbistan'ın ise 1 puanı bulunuyor.

Danimarka, yarın kazanması durumunda son 16 turunu garantileyecek. Sırbistan ise kazanması halinde İngiltere-Slovenya maçının sonucunu bekleyecek.

İngiltere'nin Slovenya'yı yenmesi halinde beraberlik Danimarka'yı son 16 turuna götürecek. Bu senaryoda Slovenya ve Sırbistan'ın dört en iyi grup üçüncüsü arasına girmesi oldukça zorlaşacak.

Rekabette Danimarka üstün

İki ülke arasında A milli takım seviyesinde yapılan maçların tamamını Danimarka kazandı.

Yugoslavya'nın dağılması ve Sırbistan'ın bağımsızlığını kazanmasının ardından iki takım 3 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu mücadeleleri Danimarka, galip tamamladı. Danimarka'nın attığı 8 gole Sırbistan tek golle karşılık verebildi.

Yugoslavya dönemi de dahil edildiğinde yapılan 10 maçta iki takımın beşer galibiyeti bulunuyor.

Muhtemel 11'ler

Yarınki karşılaşmaya takımların şu kadrolarla çıkması bekleniyor:

Danimarka: Schmeichel, Andersen, Christensen, Vestergaard, Maehle, Hjulmand, Eriksen, Hojbjerg, Bah, Hojlund, Wind.

Sırbistan: Rajkovic, Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic, Zivkovic, Ilic, Lukic, Mladenovic, Tadic, Mitrovic, Jovic.