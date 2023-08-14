Ankara

İtalya'nın güneyinde Etna Yanardağı'nda patlama yaşandı.

BBC'nin haberine göre, İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı'nda dün gece patlama meydana geldi.

İtalyan yetkililer, patlamanın, bir "ön uyarı" anlamına geldiğini, yanardağ ile ilgili uyarı seviyesinin bir kademe yükseltildiğini açıkladı.

Patlamanın ardından Sicilya bölgesindeki Katanya Havalimanı'ndaki uçuşlar geçici süreyle durduruldu.

İtalyan Ansa ajansının haberinde, Katanya Havalimanı'nın yerel saatle 13.00'a kadar tüm uçuşlara kapatıldığı belirtildi.

AA