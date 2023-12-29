İstanbul

Tigray Geçici Bölgesel Yönetim Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Tigray'daki gıda krizine dikkat çekildi.

Açıklamada, Tigray'daki gıda sorununa işaret edilerek, bölgedeki nüfusun yüzde 91'inin açlık ve ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Etiyopya'da 1984'te milyonlarca kişinin ölümüne yol açan kıtlığın anımsatıldığı açıklamada, Tigray'da benzer durumun yaşandığı, bölgenin 2 yıl süren iç savaş ve kuraklıktan olumsuz etkilendiği ifade edildi.

Açıklamada, gıda krizinin en fazla korumasız durumdaki kadın, çocuk ve yaşlıları etkilediği vurgulandı.

Bölgeye yardımların geçişine bir süre izin verilmemesinin insani krizi derinleştirdiği değerlendirmesi yapılan açıklamada, sonraki süreçlerde izin verilen yardımların da ihtiyacı karşılayamadığı kaydedildi.

Tigray'da insani kriz

Tigray'daki Sağlık Araştırmaları Enstitüsü, Sağlık Bakanlığı ve Mekele Üniversitesinin yaptığı ortak araştırmaya göre, barış anlaşmasının yapıldığı Kasım 2022'den Eylül 2023'e kadar bölgedeki 1329 kişi açlıktan dolayı yaşamını yitirdi.

Araştırmada, Birleşmiş Milletler (BM) ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) yardımları kesmesinin ölümlerin başlıca nedenlerden biri olduğuna işaret edildi. Yardımların kesildiği dönemden itibaren ölenlerin sayısı her ay artarken, Tigray'daki ölümlerin yarısından fazlasına gıda yetersizliğinin sebep olduğu belirtildi.

BM Dünya Gıda Programı (WFP) ve USAID, Etiyopya'ya gönderilen gıda malzemelerinin çalınması üzerine mayıs ayında yardımları askıya aldığını duyurmuştu.

Etiyopya'da federal hükümet, Kasım 2022'de isyan eden Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ile barış anlaşması imzalamıştı. Anlaşmanın ardından bölge yönetimi TPLF'ye geçmiş, örgüt ise silahsızlanmıştı.