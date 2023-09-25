Ülkenin kuzeyindeki Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) karşı geçen yıl verilen savaşta orduya destek olan "Fano" milisleri, silah bırakmak istemediği için aylardır orduyla çatışıyor.

Amhara'nın çok sayıda kentinde güvenlik güçlerine saldırılar düzenleyen milisler, son olarak eyaletin tarihi Gondar kentine girmeye çalıştı.

Etiyopya Savunma Bakanlığı, Facebook'tan yaptığı açıklamada, Gondar'a düzenlenen saldırının püskürtüldüğünü ve 50 milisin öldürüldüğünü belirtti.

Açıklamada, öldürülenlerin arasında milis liderlerinin de olduğu ifade edildi.

Öte yandan, her yıl eyaletin Bahir Dar kentinde yapılan ve bu yıl ekimde yapılması planlanan güvenlik forumu "Tana Forum" çatışmalar nedeniyle ertelendi.

Etiyopya'daki çatışmalar

Etiyopya'da federal hükümet, Kasım 2022'de Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ile barış anlaşması imzalamıştı. Bölgedeki tüm örgütler, silahsızlanmayı kabul ederken Amhara merkezli "Fano" adını taşıyan milis grup, orduyla çatışmaya başlamıştı.

Federal hükümet, Amhara bölgesinde orduyla yerel milisler arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi üzerine 4 Ağustos'ta olağanüstü hal ilan etmiş, 7 Ağustos'ta ise Amhara'daki bazı bölgelerde kontrolün kaybedildiğini açıklamıştı.

Afrika Birliği (AfB) ise 16 Ağustos'ta ordu birlikleriyle isyancılar arasındaki çatışmaların durdurulması çağrısı yapmıştı.

AA