Ankara

Eti Alüminyum Genel Müdürü Mehmet Arkan, Seydişehir Alüminyum Tesisi'nde firmanın yatırım hedeflerine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Ham madde ithalatında dışa bağımlılığı azaltacak ürünler üretmeye odaklandıklarını aktaran Arkan, "Şirketimizin yarım asırlık tecrübesine eklediğimiz teknoloji yatırımları ve AR-GE çalışmalarıyla üretimimizi sürdürüyoruz. 82 bin tonluk alüminyum üretimiyle iç pazarın yüzde 10'unu karşılarken, katma değeri yüksek yerli üretimle de her yıl 250 milyon dolarlık ithalatın önüne geçiyoruz. Yeni haddehane yatırımımızla bu rakamı 600 milyon dolara çıkartırken 285 kişiye de ek istihdam sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Arkan, Türkiye'de son yıllarda alüminyum hadde ürünleri ithalatının 170 bin tona ulaştığını söyledi.



Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

Savunma sanayisinde zırh malzemesi olarak tercih edilmesinin yanında havacılık ve gemi endüstrisinde de kullanılan alüminyumu üreterek stratejik sektörlerde arz güvenliğini sağlamayı ve bu alandaki ithalatın önüne geçmeyi hedeflediklerini paylaşan Arkan, bu çerçevede Seydişehir'de yeni bir haddehane yatırımına başladıklarını anlattı.

Bu haddehanede özellikle savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu sıcak ve soğuk hadde ürünleri üretmeyi planladıklarını bildiren Arkan, şu ifadeleri kullandı:

"100 bin tonluk üretimle başlayacağız ancak üretim kapasitemiz 200-250 bin tona çıkabilecek nitelikte olacak. Öte yandan, Seydişehir tesisimizde bulunan alüminyum üretim tesisine eklenen 'Öğütülmüş Alümina Ünitesi' ile, ülkemizde tamamı ithal edilen özel alüminayı ilk kez biz üreteceğiz. Türkiye'de, kendi çalışma arkadaşlarımız tarafından geliştirilen ve bu yılın üçüncü çeyreğinde üretime başlayacağımız özel alüminada yıllık 40 bin tonluk üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyoruz."

Eti Alüminyum boksit atığından yıllık 250 ton lityum üretilecek

AR-GE çalışmalarında önemli yol katettiklerini ve boksitin atık ürününden lityumu geri kazanmak için çalıştıklarını dile getiren Arkan, şöyle devam etti:

"Lityum bildiğiniz gibi elektrikli araçların bataryalarında kullanılan en önemli metallerden biri. Boksitten lityumu geri kazanma girişimini dünyada ilk kez biz yapıyoruz. Bu nedenle 1 yıl önce patent başvurusunda bulunduk. İlk üretim aşamasını gerçekleştirdik ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’ne gönderdik. Olumlu sonuç aldık ve pilot üretimlere başladık. Önümüzdeki yıl tam kapasite çalışmaya başlayacağız ve her yıl 250 tonluk lityumu artık üründen geri kazanacağız. Lityum dışında nadir toprak elementlerini kazanmak için de çalışmalarımıza devam ediyoruz."

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Arkan, Eti Alüminyum'un çalışmaları sonucunda "yeşil alüminyum" üretimi hedefine doğru hızla ilerlediklerine dikkati çekerek, "Oymapınar Hidroelektrik Santralimizin yanı sıra tesis arazisine 163 megavat kurulu gücü olan 4 güneş enerji santrali inşa ettik. Böylece geçen yıldan beri üretimde kullandığımız elektriğin tamamını yenilenebilir kaynaklardan sağlıyoruz." dedi.

Sera gazı salımını azaltmak için fabrika sahasında yaptıkları ağaçlandırma çalışmalarıyla 170 binden fazla ağaç diktiklerini belirten Arkan, bu yatırımlarla Avrupa Birliği'nin belirlediği orandan yüzde 50 daha düşük gaz salımı seviyesine ulaştıklarını da sözlerine ekledi.

1967 yılında temelleri atılan ve 1973'te üretime başlayan Eti Alüminyum, 2005'ten bu yana Cengiz Holding çatısı altında faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye'de madenden son ürüne kadar üretim yapabilen tek entegre tesise sahip olan Eti Alüminyum'da üretilen ürünler, pencere profilinden uçaklara, turizmden savunma sanayisine kadar çok geniş bir alanda kullanılıyor.

AA