"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta tıbbi oksijen gazı üreten tesis, afette zarar görmesine rağmen bir hafta içerisinde yeniden üretime geçerek oksijen gazını kent merkezi ve çevre illerdeki hastanelere tedarik etmeye devam etti.

Çok sayıda hastaneye oksijen gazı üreten Oknal Hava Ayrıştırma Tesisi, tam kapasite çalışarak depremden önceki üretim hacmine yeniden ulaştı.

Tesisin İşletme Müdürü İdris Mutlu, Türkiye'de tıbbi oksijen üreten sayılı tesislerden biri olduklarını, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde fabrikalarında çalışan personelden birini kaybettiklerini söyledi.

Depremden sonra bölge hastanelerinde hasta yoğunluğu oluşmasından dolayı acil oksijen tedarikine ihtiyaç duyulduğunu belirten Mutlu, "Depremden sonra aşırı bir talep vardı. Kendi ailemizi unutup burada bir seferberlik ilan ettik. Bütün arkadaşlarımızı, çok ciddi sıkıntısı olmayan arkadaşlarımızı fabrikaya çağırdık. Depremde fabrikamız hafif hasarlıydı, bazı bölümleri zarar görmüştü. Hasar tespitinden sonra belli riskleri alarak enerjiyi verdikten sonra fabrikamızı devreye soktuk." dedi.

Emniyet tedbirlerini alarak fabrikada hasar tespitine başladıklarını ve bir haftada fabrikayı çalışır hale getirdiklerini dile getiren Mutlu, bir ay sonra da tam kapasite çalışmaya başladıklarını anlattı.

Tesis 45 personelle üretimi sürdürüyor

Mutlu, "Depremden önce 50 personelle çalışıyorduk, şu an 45 personelimizle çalışıyoruz. Depremden önceki günlük üretim kapasitemiz olan 200 tonluk üretime devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Medikal oksijen gazının, hastaların günlük ihtiyacında, ambulanslarda yer kaplayan önemli bir kalem olduğunu ifade eden Mutlu "Burada havayı ayrıştırıp azot, argon ve oksijen üretiyoruz. Yaklaşık Türkiye'de özel ve devlet olmak üzere 200 hastaneye hizmet veriyoruz ayrıca İskenderun Körfezi bize yakın olduğu için oradaki çelik sektöründe oksijen kullanıyorlar ve oraya da oksijen gönderiyoruz. O anlamda faaliyetlerimiz devam ediyor. Yükümlülüğümüzün yanı sıra depremden dolayı, depomuzda bulunan 200 tonluk oksijen ilk etapta deprem bölgesindeki hastanelerimize ücretsiz verdik. Kantara girmeden direkt hastanelere gönderdik." diye konuştu.

AA