Ankara

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Seçmenler, Estonya'nın başkenti Tallinn'de yerel saatle 08.00'den itibaren oy kullanmaya başladı. Oy verme işlemi 22.00'ye kadar sürecek.

Estonya'da oy verme işlemi bir gün olarak belirlendi ve bugün sona erecek.

Türkiye'nin Tallinn Büyükelçisi Başak Türkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oy verme işlemlerine ilk andan itibaren yoğun katılım olduğunu belirterek, "İşlemler ilk tura göre daha hızlı ilerliyor. Oy verme işlemi ilk turda ortalama 2,5 dakika sürerken kabinde kalma süresi şu anda 1 dakikanın altında." ifadesini kullandı.

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde Estonya'da kayıtlı 776 seçmenden 664'ü oy kullanmış ve katılım oranı yüzde 85,57 olarak kayıtlara geçmişti.

Kosova

Kosova'da yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için sandık başına gitti.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği ile Prizren Başkonsolosluğunda kurulan sandıklarda yerel saatle 08.00'de oylarını kullanmaya başladı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, ülke genelinde 2 bin 192 seçmen bulunurken, seçimin ilk turunda yüzde 48,54 katılım sağlanmıştı.

Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği ve Prizren Başkonsolosluğunda kurulan sandıklarda vatandaşlar, yerel saatle 22.00'ye kadar oylarını kullanabilecek.

Yurt dışı oylar, yüksek güvenlik altında Türkiye'ye ulaştırılacak

Yurt dışında oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından oy pusulaları, YSK'nin belirlediği yöntemlerle yüksek güvenlik altında, diplomatik kuryelerle Türkiye'ye ulaştırılacak.

Bu oylar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca Ankara ATO Congresium Fuar Merkezi'ndeki güvenlikli alanda muhafaza edilecek.

Oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının nezaretinde yapılacak.

Portekiz'deki Türk vatandaşları, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için sandık başına gitti.

Türkiye'nin Lizbon Büyükelçiliğinde kurulan sandıklarda tek gün yapılacak oy kullanma işlemine yerel saatle 08.00'de başlandı.

TC kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaportlarını ibraz ederek oy kullanabilen vatandaşlar, Lizbon Büyükelçiliği binası önünde sıraya girdi.

Yerel saatle 22.00'de sona erecek oy kullanma işleminin ardından diplomatik torbalara konulacak oy pusulaları diplomatik kurye ile yarın Türkiye'ye gönderilecek.

Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre, Portekiz'de kayıtlı 1484 Türk seçmen bulunurken, ilk turda oy kullananların sayısı 859 olmuştu.

Batı Balkan ülkesi Sırbistan'da yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için sandık başına gitti.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği ve Novi Pazar Başkonsolosluğunda yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemlerinde uzun kuyruklar oluştu.

Sırbistan'da oy verme işlemi yerel saatle 22.00'de sona erecek.

Seçimin ilk turunda Sırbistan'daki kayıtlı seçmenden yüzde 50'si oyunu kullanmıştı.

AA