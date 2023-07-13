Misafirlerini çok özel bir ortamda ağırlayan Atelier di Carne hem Akdeniz hem de dünya mutfağına özel lezzetlere ev sahipliği yapıyor. Farklı ülkelerin kültürlerinde yer alan ve tatlarıyla sınırları aşan lezzetler; özgün ve yaratıcı bir sunum eşliğinde masadaki yerini alıyor. Böylelikle arzu ettiğiniz lezzetleri, bir sanatçının elinden çıkmış muhteşem bir tablo olarak karşınızda görebilirsiniz. Yenilikçi lezzetlerin yer aldığı restoran menüsü, aynı zamanda çok özel şarap ve kokteylleriyle ön plana çıkıyor.

Farklı zevklere hitap edebilen zengin şarap listeleri menüdeki çeşitliliği arttırırken imza kokteylleri, yaratıcılık ve özgünlüğü harmanlıyor. Muhteşem lezzetleri eşsiz bir şarap ya da kokteyl eşliğinde deneyimlerken gökyüzüyle birleşen doyumsuz deniz manzarasının keyfini çıkarabilir, Bodrum’un sizlere sunmuş olduğu bütün imkanları kullanmanın mutluluğunu yaşayabilirsiniz.

Lüks, estetik ve konforun yer aldığı, benzersiz ortamı ile sizleri büyülemeyi başaran Atelier di Carne, lezzetin yaratıcılıkla harmanlandığı bir yer olma özelliğini koruyor. Atelier di Carne’de yerinizi alabilir, denizin mavisiyle huzur bulurken dünya mutfağına özel lezzetlerin tadına bakabilirsiniz.