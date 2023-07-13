İSTANBUL AA- Kentin saklı kalmış köşelerinden olan koyda rüzgar ve Karadeniz'in hırçın dalgalarının zamanla şekillendirdiği kireç taşlarından oluşan kayalar da yer alıyor.

Kadırga Koyu, doğasıyla görenlere nefes alma imkanı sunmasının yanı sıra zorlu yürüyüş rotasından ulaşılması nedeniyle doğaseverlerinin ilgisini çekiyor.

Yeşil ve mavinin iç içe geçtiği görüntüsüyle ziyaretçilerine huzur veren, yapısıyla da amfitiyatroyu andıran koy, dalgaların sesi ve doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenlerin tercih edebileceği mekanlar arasında bulunuyor.

Yazın sıcaklıklardan bunalıp koya gelen yerli ve yabancı turistler berrak deniz suyunda serinleyebiliyor.

Megakentin hareketliliğinden biraz da olsa uzaklaşmak için güzel bir rota seçeneği olan Kadırga Koyu, AA ekibi tarafından FPV dronla görüntülendi.

Koya gidişteki zorlu yürüyüş yolları yer alan görüntülerde Karadeniz'in hırçın dalgalarının çarptığı koydaki taşların aşınmanın etkisiyle aldığı şekiller hemen ayırt edilebiliyor.

Görüntülerde, koyun şekli nedeniyle iç tarafta kalan bölümde denizin maviliği ile sakinliğinin yanı sıra yemyeşil ağaçlar dikkati çekiyor.