Haber: Damla Oya Erman

Görüntü, Şili'nin Atacama Çölü'nde bulunan ESO'nun Paranal Gözlemevi'nde çekildi. Gözlemevi, Dört Birim Teleskop ve biri sağdaki görüntünün ön planında bulunan gibi dört daha küçük, taşınabilir Yardımcı Teleskop içeren Çok Büyük Teleskop'a (VLT) ev sahipliği yapıyor.

Astronomlar, yıldızların gökyüzünün üstünde seyahat etmelerini yakalayan birkaç saat boyunca gece gökyüzünün fotoğraflandığı uzun pozlama tekniğini kullandılar. Bu, yıldızların hareketlerini yakalayarak göz alıcı bir izleme etkisi yaratır, yıldız ışığının gözlemevinin yer tabanlı teleskoplarının üzerini bükülen yaylar gibi görünmesine neden olur.

Ayrıca, Birim Teleskoplarından birinden çıkan iki parlak turuncu lazer de görünüyor. Bu lazer ışınları, ESO'nun açıklamasına göre, Dünya'nın dalgalı atmosferi tarafından yıldız ışığının bozulmasını düzeltmek için kullanılıyor. ESO yetkilileri, uzun pozlama tekniğinin gökyüzündeki farklı hedefleri gözlemlemek için teleskopun birkaç saat boyunca hareket ettiği bir süreç gerektirdiği için ışınların karşıt yönlere yönlendirildiğini belirtti.