Haber: Mert Osman Erman

Lukasz Krupski, mayıs ayında Tesla'nın frenleme ve otonom sürüş yazılımı hakkındaki müşteri şikayetlerini içeren verileri Alman gazetesi Handelsblatt'a sızdırdı.

Krupski, endişelerini içeride gündeme getirme girişimlerinin görmezden gelindiğini söyledi.

Tesla, yorum taleplerine yanıt vermedi.

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, otonom teknolojisini övmüştür.

"Tesla'nın gerçek dünya yapay zekası açık ara en iyisi," dedi Musk, Cumartesi günü X, eski adıyla Twitter, üzerinde bir gönderide.

Ancak Krupski, BBC'nin teknoloji editörü Zoe Kleinman'a verdiği ilk İngiltere röportajında yapay zekanın Tesla'nın otomatik pilot hizmetini güçlendirmek için nasıl kullanıldığından endişeli olduğunu söyledi.

Örneğin, otomatik pilot özelliği, desteklenmiş direksiyon ve park içerir - ancak adına rağmen, hala direksiyon başında elleri direksiyonda tutan birini gerektirir.

"Donanımın hazır olduğunu ve yazılımın hazır olduğunu düşünmüyorum," dedi.

"Hepimizi etkiliyor çünkü aslında kamusal yollarda deneyler yapılıyoruz. Yani eğer sizin Tesla'nız yoksa bile, çocuklarınız hala kaldırımda yürüyor."

Krupski, belirli bir düzeyde otonom veya yardımcı sürüş teknolojisine sahip araçların güvenli işleyişine ilişkin gereksinimlere uyulmadığına dair şirket verilerinde kanıtlar bulduğunu söyledi.

Ayrıca, Tesla çalışanlarının bile kendisine "hayalet frenleme" olarak bilinen, var olmayan engellere tepki olarak araçların rastgele fren yapması konusunda konuştuklarını ekledi. Bu durum aynı zamanda elde ettiği müşteri şikayetleri verilerinde de ortaya çıktı.

Tesla'nın kendi verilerine göre, 2022'nin sonunda Autopilot kullanan ABD müşterileri ortalama her 5 milyon mil seyahatte bir hava yastığının açıldığı bir kaza yaşadı.

Tesla kullanmayan sürücülerin ortalama olarak her 1.5 milyon mil veya civarında bir kaza yaşadığı iddia ediliyor.

ABD sürücü genel ortalaması her 600,000 milde bir. BBC, Tesla'nın verilerini bağımsız olarak doğrulayamaz.

Krupski, bulduğu bilgileri veri koruma yetkilileriyle paylaşma zorunluluğu hissettiğini söyledi.

ABD Adalet Bakanlığı, Ocak ayından beri Tesla'yı yardımcı sürüş özelliklerine ilişkin iddiaları nedeniyle soruşturuyor.

Tesla, ayrıca otomatik pilot sistemine ilişkin olarak Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi dahil bir dizi soruşturma ve soruyla karşılaştı.

Alman gazetesi Handelsblatt, Krupski'nin paylaştığı 100GB'lık iç veriyi yayımladıktan sonra "Tesla Dosyaları"nı yayımladı.

Tesla'nın Avrupa'daki merkezinin bulunduğu Hollanda'daki veri koruma otoritesi, veri ihlali konusunda bilgilendirildiklerini ve iddiayı incelediklerini BBC'ye doğruladı.

Neredeyse hiç uyuyamıyor

Krupski, son altı ayın ve bir ihbarcı olarak deneyiminin "korkunç" olduğunu söyledi.

"Geceleri bazen neredeyse hiç uyumam," dedi BBC'ye.

Ancak başkaları tarafından da fark edildi - O, Free Speech Whistleblowing Prize ödülüne layık görüldü.

Otonom araçlar üzerine araştırma yapan University College London'da yardımcı profesör olan Jack Stilgoe, Krupski'nin iddialarının teknoloji ile ilgili daha geniş endişeleri gündeme getirdiğini söyledi.

"Bu, vahşi doğada yapay zeka testi, açık yolda, çevremizdeki hepimizle birlikte," dedi.

İngiltere Hükümeti, otonom araçlar için yasal bir çerçeve belirlemek amacıyla Kasım ayının başında Kraliçe'nin Konuşması'nda Otomatik Araçlar Yasası için planlarını açıkladı.

Stilgoe, "Yasanın teknoloji ile ilgili tüm yeni şeylere nasıl başa çıkacağını görmemiz gerekecek," dedi.