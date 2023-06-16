HABER: DİNÇER KARACALAR



Müzik çalışmalarına çocuk yaşlarındayken babasını örnek alarak başlayan Aycan Öner, son zamanlarda sazı ve sözü ile dikkat çekiyor. Aslen Konya Ereğlili olan ve yöresinde Seslendirdiği Türküleri ile bilinen bozlak ve oyun havalarını seslendiren genç sanatçı önder Neşet Ertaş'ın ve Ustalarının yolunda gittiğini söylüyor.

Neşet Ertaş'ın Müzik sektöründe birçok yeniliklere imza attığını ve ölümsüz isimlerden olduğunu söyleyen Aycan Öner, son çalışması ile ülke genelinde konuşulmaya başlandı. Emir Müzik etiketi ile dijital müzik alanında beğeni toplayan "Eski Tadım Yok Artık" isimli eseri 60 milyonun üzerinde izlenme aldı. Youtebe Kanalında klibi 50 milyonun üzerinde izlenilen Aycan Öner'in son çalışması Eski Tadım Yok Artık ,dijital ortamda 60 milyon izlenme ve beğeni aldı.

Türkü ve Bozlak geleneğini yaşatmak için mücadele eden genç yetenek repertuarında Neşet Ertaş ve Ustalarının eserlerine ağırlık versede her kesime hitap edebilecek repertuara sahip olduğunu söylüyor.



