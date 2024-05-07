Özbekistan Yüksek Mahkemesinden yapılan açıklamada, 1930-1938 döneminde Sovyet mahkemeleri kararıyla toplama kamplarına yollanan, hapis cezası alan, sürgüne gönderilen ve idam edilen 198 aydının aklanmasıyla ilgili davanın sona erdiği bildirildi.

Başkent Taşkent ile Harezm, Buhara, Cizzah ve Namangan illeri ile Karakalpakistan bölgesinden olan aydınların, eski Sovyet yönetimince rejime karşı çıkma ve milli mücadelede yer alma, silahlı çete kurma, silahlı isyan, baskın düzenleme ve rejime karşı olan yabancı ülkelerle işbirliği yapmakla suçlandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Özbekistan Yüksek Mahkemesince bu kişilerin beraatına karar verildiği ifade edildi.

Özbekistan'da hükümet kararıyla eski Sovyetler Birliği rejimince 1920-1950 yıllarında çeşitli cezalara çarptırılanların aklanmasına yönelik çalışmaları yürütecek bir komisyon kurulmuştu.

Özbekistan Yüksek Mahkemesince Ağustos 2021'de kurulan mahkemede, Sovyet karşıtı oldukları gerekçesiyle 1920-1938 yıllarında hapsedilen, sürgüne gönderilen ve idam edilen 115 Özbek aydını, Ocak 2022’de 120 Özbek aydını, Aralık 2022’de 173 Özbek aydını, Nisan 2023’te de 208 Özbek aydını mahkeme kararıyla aklanmıştı.

Eski Sovyetler Birliği döneminde 1937-1953 yıllarında Özbekistan'da rejim karşıtı oldukları suçlamasıyla yaklaşık 100 bin kişi farklı cezalara çarptırılmış, 13 bin kişi kurşuna dizilmişti.