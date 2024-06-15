Fransa'yı 2012-2017 yılları arasında yöneten eski Cumhurbaşkanı Hollande, La Montagne gazetesine yaptığı açıklamada, genel seçimlerde Sosyalist Partiden (PS), Correze vilayeti milletvekili adayı olduğunu belirtti.

Hollanda ayrıca bu hafta, Boyun Eğmeyen Fransa (LFI), PS, Fransa Komünist Partisi (PCF) ve çevreci Yeşillerden (EELV) oluşan "Halk Cephesi" adlı sol ittifaka desteğini dile getirdi.

Fransız TF1 kanalına 13 Haziran'da konuk olan Hollande, "Fransa'da aşırı sağın iktidara gelmemesi için her şeyi yapmalıyız" ifadesini kullandı.

Öte yandan bazı sol ve çevreci siyasetçiler, Halk Cephesi ittifakındaki LFI partisinden bazı eski milletvekillerinin erken seçimde aday gösterilmemesine tepki gösterdi.

Sosyalist Partisi (PS) lideri Olivier Faure, X hesabından yaptığı açıklamada, "Halk Cephesi böyle sorumsuz kararlarla lekelenmeyi hak etmiyor. Dün geceden bu yana bazı adayların skandal bir şekilde ihraç edilmesini çözmeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Faure, bu konuyla ilgili daha sonra söz alacağını belirtti.