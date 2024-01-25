Haber: Damla Oya Erman

Eski Dongola, Makuria Nubia krallığının başkenti olarak konumlanmış, Sudan'ın Kuzey Eyaleti'nde Nil Nehri'nin doğu kıyısında yer almıştır.

5. yüzyılda Nubia Krallığı'nın çöküşünün ardından yükselen Makuria, zirvesinde etkisini Nil Nehri boyunca Üçüncü Katarakt'a kadar genişleterek Abu Hamad'ın güney bölgelerini içine almış ve kuzey Kordofan'ın bir kısmını kapsamıştır.

Eski Dongola, erken hükümdarların başkenti Napata'dan taşımasının ardından 5. yüzyılın kale duvarları içinde kurulmuştur. Kale duvarları etrafında büyüyen bu kent, saraylar, kamu binaları, kiliseler ve Darfur ile Kordofan'a doğru giden kervanlar için önemli bir kalkış noktası olarak hizmet vermiştir.

Textil ve kumaş analizi, Eski Dongola sakinlerinin kıyafetlerinde mavinin en popüler renk olduğunu ortaya koydu ve bu sonuçlar Archaeometry dergisinde yayınlandı.

Varşova Üniversitesi'ndeki Polonya Akdeniz Arkeolojisi Merkezi'nden Dr. Magdalena Woźniak, “Afrika'da araştırma yapan arkeologlar genellikle yazılı kaynak eksikliği ile karşılaşırlar çünkü orada sözlü bilgi iletim geleneği hakimdir. Eski Dongola sakinlerinin günlük yaşamı, yerel tekstil üretimi ve boyama dahil, topluluğun malzeme kültürünü inceleyerek öğrenilebilir” dedi.

Araştırmacılar, 16., 17. ve 18. yüzyıllara tarihlenen tekstilleri inceleyerek mavinin yıllar içinde yaygın bir trend olduğunu buldular. Ayrıca, ekibin boyanın kaynaklarını bitki ve hayvan materyalinden tespit ettiği belirlendi.

Dr. Woźniak, "Şu anda yaptığımız araştırma, mavinin önemli bir renk olduğunu gösteriyor. Nil Vadisi'nde antik döneme kadar uzanan uzun bir geçmişi var. Belki de kötülüğe karşı bir koruma olarak düşünülmüştü" dedi.