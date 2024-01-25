Haber: Damla Oya Erman

Ulusal Genetik Enstitüsü, Tokyo Üniversitesi ve Wakasa Tarih Müzesi'nden gelen araştırmacılar, 7.000 ila 5.500 yıl önce Jōmon kültürü tarafından yerleşilmiş topraklarda yapılan incelemeler sonucunda ortaya çıkan verileri PLOS ONE dergisinde paylaştı.

Kazılar sırasında bulunan 400'den fazla koprolit incelenerek, bu kalıntıların Jōmon kültürüne ait olduğu ve bu döneme ait olduğu belirlendi. Bu esnada Japonya adaları, avcı-toplayıcı bir nüfus olan Jōmon kültürü tarafından işgal edilmiş ve yerleşik bir yaşam tarzına geçilmişti.

Araştırmanın sonuçları, koprolitlerin sindirim sisteminden alınan genetik materyallerin analizi ile elde edildi. Bu analizler, antik Japon topluluğunun bağırsak mikrobiyotasının, virüslerin ve besin genomlarının modern insan dışkılarıyla benzerlik gösterdiğini ortaya koydu.

Araştırma yazarları, "Farklı türlerden fajların ve bunların konak bakterilerinin kaynaklandığı okumaları tespit ettik, bu da virüslerin ve konaklarının birlikte var olduğunu göstermektedir" dedi.

Koprolitlerdeki DNA'nın zamanla bozulmasına rağmen, araştırmacılar insan betaherpesvirus 5 ve insan adenovirus F'ye ait genetik kalıntıları başarıyla tanımladılar.

Bu önemli keşif, bilim insanlarına tarih boyunca bakterilerin ve onları enfekte eden virüslerin evrimini anlama ve antik zamanlardaki insanların sindirim sistemlerinin mikrobiyal ve viral bileşimini keşfetme imkanı sağlıyor. Ayrıca, ekip, elde ettikleri genomik bilgilerle Jomon halkının beslenme alışkanlıklarına dair biyolojik kanıtlar buldu.