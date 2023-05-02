İSTANBUL - Türkiye’de sinema sektörünün önde gelen isimlerinin eğitim verdiği Sinema Akademisi’nde dersler devam ediyor. Alanında uzman Yönetmen Ege Ellidokuzoğlu’nun kamera eğitimi verdiği kursta öğrenciler hem kendini geliştiriyor hem de meslek ediniyor. Akademide; yönetmen yardımcılığı, senaryo asistanlığı, kurgu asistanlığı ve kamera asistanlığı gibi farklı alanlarda da eğitimler veriliyor. Gençlere, Çocuk Üniversitesi’nde yapılan derslerin ardından verilecek sertifika ile istihdam konusunda da katkı sağlanacak.

“Gençlere sinemayı tanıtmış oluyoruz”

Gençlere sinemayı tanıtma fırsatı bulduklarını belirten Görüntü Yönetmeni Ege Ellidokuzoğlu, “Kamera asistanlığı derslerini keyifle veriyorum. Sinema Akademisi'nin açılması çok doğru bir yaklaşım olmuş. Gençlere hem sinemayı tanıtmış hem de meslek sahibi olmaları için ortam hazırlamış oluyoruz. Şartlar çok iyi. Böyle bir projenin olmasına katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

“Bizler için aranan bir şey”

Sinema Akademisi’nin yaygınlaşması gerektiğini vurgulayan kursiyer Ömer Bağrıaçık, “Böyle bir akademinin Esenyurt’ta olması çok güzel. Hatta her yere yayılabilir. Hocalarımız tecrübeli olduğu için dersler çok keyifli geçiyor. Bize katkısı büyük olduğu için de sektörde iyi yerlere geleceğiz diye umut ediyorum.” diye belirtirken Caner Özek ise şöyle konuştu: “Öncelikle çok büyük ve çok güzel bir imkân. Burası uzmanlaşmak isteyen insanlar için bir başlangıç noktası. Alanında profesyonel hocalardan eğitim alıyoruz. Bu açıdan Esenyurt Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum.”

HABER: MERVE ELÇİ