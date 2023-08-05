İSTANBUL- Esenler Kazımkarabekir Mahallesi'nde yaşayan 46 yaşındaki Suat Türkoğlu, anne ve babasından etkilenerek eski eşyaları biriktirmeye başladı. Bir süre sonra da bu objeleri herkesin görebilmesi için "Esenler Nostalji Evi"ni kurdu.

Gramofon, pikap ve kasetçalar, gırgır, tüplü televizyon, bakır kaplar, kandil, duvar halısı, çevirmeli telefonlar ve daha yüzlerce eşyanın bulunduğu ev, ziyaretçilerini nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor.

Suat Türkoğlu, Nostalji Evi'nin 8-10 yıllık bir çalışmanın sonunda ortaya çıktığını belirtti.

Tanıyanların ve mahallelinin büyük katkısının bulunduğunu ifade eden Türkoğlu, objelerin çoğunu ziyaretçilerin hediye ettiğini söyledi.

"Yurt dışından gelenler var"

Eşyaların her birinin ayrı hikayesi olduğunu belirten Türkoğlu, "Önümüzdeki günlerde nasip olursa biz burayı müzeye çevirmek istiyoruz. İstanbul'un birçok bölgesinden buraya insanlar geliyor. Hatta yurt dışından gelen insanlar oluyor. Burası insanları cezbediyor, çünkü insanların eskiye nostalji duygusu çok yüksek. Biz de burayı yakın zamanda daha fazla geliştirip insanlara geçmişe, kültürümüze dönük güzellikler yaşatmak istiyoruz." dedi.

"1960'lı yıllardan başlayarak 2000'li yıllara kadar uzanan eşyalarla dolu"

İmkan bulduğunda ziyaretçilerin daha hoş vakit geçirecekleri bir nostalji evi tasarlamak istediğini belirten Türkoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burası 1960'lı yıllardan başlayarak 2000'li yıllara kadar uzanan eşyalarla dolu. Buraya gelen ürünlerin birçok hikayesi var. İnsanlar evlerinde saklayamadıkları şeyleri buraya getiriyorlar, bizim burada sergilememizi, saklamamızı istiyorlar. İlerleyen günlerde de o eşyaların altına hikayelerini, tarihlerini her şeyini anlatacağız. İnsanlar da bunu görmüş olacak. Mesela bizim gençliğimizde kullandığımız müzik setleri, aynı zamanda bizden daha eski plak çalarlar, hemen akabinde çevirmeli telefonlar, daktilolar bunun gibi birçok obje var."

Anne ve babasının eski eşyaları saklamayı sevdiğini, kendisinin de onlardan etkilendiğini anlatan Türkoğlu, ziyaretçilerin de evlerinden getirdikleriyle eşyaların sayısının arttığını vurguladı.

Sadece İstanbul değil zaman zaman yurt dışından da ziyaretçilerin geldiğini aktaran Suat Türkoğlu, ücretsiz gezilebilen Nostalji Evi'ni müzeye çevirmek istediğini söyledi.

Perdeden ütüye, telefondan gırgıra çok şey var

Ziyaretçilerden Gülseven Şahin, gördüğü eski eşyaların kendisini yıllar öncesine götürdüğünü belirtti. Eski eşyaları görünce mutlu olduğunu ifade eden Şahin, "Burası eskiyi özleyenler için çok güzel oldu, öncelikle Esenler için çok güzel oldu. Türkiye'nin her yanından gelen insanları duyuyoruz çok mutlu oluyoruz. Eskiye dair her şey var perdeler, annelerimizin ördüğü örgüler var onlar çok ilgimizi çekiyor. Telefonlar, ütüler var, birçok şey var." şeklinde konuştu.

"80'li 90'lı yılların gençleri olduğumuz için çocukluğumuzu burada çok güzel yaşıyoruz"

Ender Şahin ise çocukluğunun eşyalarını gördüğünü belirterek "Bize çocukluğumuzu hissettiriyor. 80'lerin 90'ların gençleri olduğumuz için çocukluğumuzu burada çok güzel yaşıyoruz. Çocukluğumuzda büyüdüğümüz beşikler var onu burada gördüm. İnanın şu an yaşıyorum gibi heyecanım var. Müzik çalardan tutun, telefonlar, eski televizyonlarımız var, elektrikli süpürgeleri gördük, gırgır var. Çocukluğumuzda giydiğimiz lastik ayakkabılar var." dedi.