İSTANBUL- İstanbul’da 6-20 Ağustos, Ankara’da ise 5-27 Ağustos tarihleri arasında tamamı ücretsiz olarak düzenlenen atölyelerin içerikleri, yaş grupları, kontenjan sayısı ile ilgili detaylı bilgi www.issanat.com.tr adresinden alınabilir.

Müzeler, Pazartesi günü dışında 10.00-18.00 saatleri arasında ziyarete açıktır.

İstanbul’da şehrin kalbinde eğlenceli atölyeler

İstanbul Eminönü’nde bulunan Türkiye İş Bankası Müzesi’nde farklı yaş gruplarına yönelik “Yaşasın Cumhuriyet”, “Cumhuriyet Postası”, “Afişte Cumhuriyet”, “Müze Hatıram”, “Dünyanın Parası” atölyeleri düzenleniyor.

“Yaşasın Cumhuriyet” atölyesinde sergiyi gezen çocuklar, Cumhuriyet kutlamalarına tanıklık ediyor, kendi kutlama tacını hazırlayarak atölyeden ayrılıyor. “Cumhuriyet Postası” atölyesinde ise, sergi turuyla başladıkları gezilerine Cumhuriyetin ilanı sonrası ülkenin kalkınması için atılan adımları keşfeden çocuklar, sergideki pul örneklerini inceleyip kendi kartpostallarını tasarlıyor.

Yaşasın Cumhuriyet sergisi kapsamında düzenlenen “Afişte Cumhuriyet” atölyesi ise sergi turu ile başlıyor. Yeni bir devletin sosyal ve iktisadi gelişimine tanıklık eden öğrenciler, sergideki “İstiyoruz” afişinden hareketle kendi afişini tasarlıyor.

Ankara’da yapılacaklar listesine “tarihi binada bir gün” eklenecek

Türkiye İş Bankası’nın Ankara Ulus’taki tarihi binasında bulunan İktisadi Bağımsızlık Müzesi farklı yaş gruplarına yönelik “Yaşasın Cumhuriyet”, “Kilden Mühür”, “Dünyanın Parası” atölyeleri ile öğrencileri misafir ediyor.

HABER: MERVE ELÇİ