ÇANAKKALE- “Türk Telekom Prime’ın Açık Hava Sineması” etkinlikleri, Bozcaada Cumhuriyet Meydanı’nda Bandırma Füze Kulübü filminin gösterimiyle başladı. Gösterimler, Türkiye’nin gözde tatil lokasyonları; Ören, Ayvalık, Foça, Çeşme, Urla, Didim, Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye’de izleyicilerle buluşmaya devam edecek. Türk Telekom Prime’ın ayrıcalıklarından yalnızca biri olan “Türk Telekom Prime Açık Hava Sineması”’ etkinlikleri 21 Ağustos’ta Fethiye’deki film gösterimiyle son bulacak. Sinema tutkunları, beyaz perdede son zamanların ilgi gören yapımlarını yaz akşamlarının ayrıcalıklı atmosferinde izleme keyfini doyasıya yaşayacak.



Konuklara sürpriz hediyeler

Etkinlik alanına gelen misafirleri saat 21.00’de başlayacak film gösterimi öncesinde eğlenceli yarışmalar ve sürpriz hediyeler beklerken, film gösterimi sırasında konuklara çeşitli ikramlar sunulacak.

HABER: MERVE ELÇİ