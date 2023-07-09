17 Haziran'da köpeği Tina ile yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Korhan Berzeg'i arama çalışmaları devam ediyor. Su kuyuları ve dere yataklarına yoğunlaşan ekiplerin incelemeleri hala devam ediyor.

ABD'deki Dünya Bankası'nda uzun yıllar görev alan Korhan Berzeg, emekli olduktan sonra Türkiye'ye taşınmış, İstanbul Büyükada'da yaşamaya başlamıştı.

Balıkesir'in Gönen ilçesine tatil için giden Berzeg, 17 Haziran'da köpeği Tina ile yürüyüşe çıktı. Korhan Berzeg'ten o günden beri bir daha haber alınamadı.

DERE YATAKLARINA YOĞUNLAŞILDI

JAK ve GÖNDAK ekiplerinin yanı sıra Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile AFAD'a bağlı Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehditler (KBRN) ekibi de çalışmalara katıldı. Ekipler, Armutlu Mahallesi kırsalında bulunan 10 açık su kuyusu ve Gönen Çayı başta olmak üzere bölgedeki akarsu çevrelerinde arama yaptı.

Ekiplerin 10 açık su kuyusu ve akarsu çevrelerinde yaptığı arama çalışmalarından herhangi bir sonuç alınamadı. Kırsal alanda, 50 kişilik bir ekip ile arama kurtarma çalışmaları genişletilerek sürdüğü vurgulandı.

GÖNEN BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Belediye Başkanı İbrahim Palaz yaptığı açıklamada, "Korhan Berzeg olayında bizim Gönen Belediyesi olarak arkadaşlarımız ile birlikte şu anda orada arama çalışması yapan jandarma ekibi, AFAD ekibi bir de bizim GÖNDAK ekibimiz tabi bu ekip bir haftadır anladığım kadarıyla daha da fazlalaştı, biz de bu arkadaşlara destek vermeye çalışıyoruz ama dediğim gibi olay ile alakalı devletimizin kurumları çalışıyor.”dedi

HABER:MERVE ELÇİ