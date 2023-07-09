Adıyaman

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından ilçede ağır hasar alan binaların yıkım ihalesi yapıldı.

Çelikhan Kaymakamı Abdullah Arslantürk, ağır hasarlı binaların 120 gün içerisinde yıkılmasını öngördüklerini söyledi.

Ekiplerin çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Arslantürk, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilçe merkezinde 260, köylerimizde ise 470 adet ağır hasarlı binanın yıkılıp hafriyat temizlemesi yapılacaktır. Bu süre içerisinde vatandaşlarımızın mağdur olmaması için AFAD'a hak sahipliği başvurusunda bulunup kayıtlarını yapmaları lazım. Yeni evlerin yapılması için elimizden geleni yapıp halkımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz." dedi.

AA